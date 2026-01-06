Friss hírek :: 2026. január 6. 12:03 ::

17 centiméter hó esett hétfőn a Bakonyban

A Bakonyban, Hárskúton 17 centiméter hó esett hétfőn - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán kedden.

Azt írták: Magyarország döntő részén 4-10 centiméter friss hó hullott az elmúlt 24 órában, a keleti határ mentén esett a legkevesebb, ott alig 2 centiméter a hó vastagsága.

A bejegyzéshez készített infografika szerint kedd reggelig a legtöbb hó a Bakonyban esett: Hárskúton 17 centimétert mértek, míg Bakonybél-Somhegypusztán 15 centimétert, Bakonybélben pedig 13 centimétert mértek. A horvát határ közelében, Barcson szintén 13 centiméter hó esett kedd hajnalig.

(MTI)