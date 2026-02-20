Friss hírek :: 2026. február 20. 16:31 ::

Munkásokat szállító autóbusz csúszott árokba a Vas vármegyei Lócs térségében

Árokba csúszott, és ott az oldalára borult egy munkásokat szállító autóbusz pénteken délután a Vas vármegyei Lócs község térségében - közölte az MTI-vel a katasztrófavédelem.

A tájékoztatás szerint a baleset a 8634-es úton történt, a járművön 20-25 ember utazott. A csepregi önkormányzati tűzoltók kinyitották a busz első ajtaját, így az utasok el tudták hagyni a járművet. A helyszínre mentők is érkeztek.

Hozzáfűzték: az utasok tovább szállításáról mentesítő járat gondoskodik, a mentés és helyszínelés idejére az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.