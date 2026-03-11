Friss hírek :: 2026. március 11. 19:55 ::

Adónk 1%-át a Nordic Sun Kulturális Alapítványnak!

A Nordic Sun Kulturális Alapítvány célja az európai nemzetek közötti elfogadás, megértés elősegítése, a sovinizmus leküzdése, elsősorban a könnyűzenei kiadványok segítségével. Hiszünk abban hogy egymás kultúrájának megismerése segít a falak lebontásában, és minél több európai ébred rá, sokkal több dolog köt minket össze, mint ami elválaszt.

Világszerte támogatjuk azokat a zenekarokat, előadókat, írókat, és költőket, akik kiadványaiban, előadásaiban ez a tartalom megjelenik.

Rendezvényeinken fellépési lehetőséget biztosítunk magyar és külföldi zenekaroknak, hogy üzenetüket közvetíthessék a nyilvánosság felé.

Amennyiben támogatni szeretnéd kulturális tevékenységünket (lemez és könyvkiadás, kulturális rendezvények szervezése), most személyi jövedelemadód 1%-ának felajánlásával is megteheted.

Elektronikus felajánlás:

Az eSZJA online felületén bejelentkezést követően válaszd ki az 1+1%-os nyilatkozat fület, a “kereső megjelenítése” gombra kattintva a Név mezőbe írd be, hogy “Nordic Sun Kulturális Alapítvány”, majd kattints a “Lekérdezés” gombra, és jelöld ki a Nordic Sun Kulturális Alapítvány adatait, vagy “A civil kedvezményezett adószáma” mezőbe írd be az adószámunkat: 19349736-1-13, végül kattints a "Tovább a beadáshoz" gombra.

Papíralapú felajánlás:



Töltsd ki a 1+1 rendelkező nyilatkozatot, majd tedd lezárt borítékba és add fel postán bármelyik NAV Igazgatóság címére.

Személyesen is leadhatod lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain. Töltsd le a 25EGYSZA jelű nyomtatványt , és nyomtasd ki.Töltsd ki a 1+1 rendelkező nyilatkozatot, majd tedd lezárt borítékba és add fel postán bármelyik NAV Igazgatóság címére.Személyesen is leadhatod lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain.

Adó 1 százalék felajánlás határidő: 2026. 5. 20.

Köszönettel

Nordic Sun Records Budapest