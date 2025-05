Zsidóbűnözés, Rendőrbűnözés :: 2025. május 11. 21:58 ::

"Jelentem, Magyarországon rend van!" - most a Nordic Sun Pubot rohanták le Pintér emberei

"Jelentem, Magyarországon rend van!" – mondta Pintér Sándor 2014-ben, a Belügyminisztérium évértékelőjén. De még milyen rend! Nincs is nagyobb probléma a mai Magyarországon, mint a hazafias erők, vagy ha úgy tetszik, a szélsőjobboldal, de Pintérnek hála, csapataik harcban állnak.

Előbb a felülről kézivezérelt Kovács Jácint törzszászlós mentette meg a drogos/alkoholista illegális lakásfoglaló hulladékokat a Bűnvadászoktól , konkrétan Bartal Andrástól, mint jogos bérlőtől, valamint az ingatlan törvény szerinti tulajdonosától; majd Tompos Márton ajvékolására kezdett vizsgálódni a "tisztelt" hatóság, mert a Mi Hazánk majálisán páran úgy lengették a karjukat, mint ahogy a XX. században a legnagyobb államférfi. Persze nem telhet el hét anélkül, hogy a világ legtökéletesebb, legszebb, legjobb leglegmindenebb rendszere, a demokrácia ne küzdene meg a szélsőségesekkel! Pardon, csak a szélsőjobbal (vagy amit annak neveznek), mert ugye a szélsőbal az konkrétan az csinál amit akar.

A fentiekből adódóan magától értetődő, hogy néhány söröző, CD-t, pólót, könyvet vásárló nacionalista a legnagyobb probléma az országban, így nem is elég, hogy zsidók, antifák (a két halmaznak nagy a közös metszete) tüntizzenek az Nordic Sun Pub előtt. Ahogy korábban írtuk, Niedermüller és a Mazsihisz parancsára nyomozni kezdett a rendőrség a Pub ellen, s most szintet is ugrottak: razziáztak a hazafias boltnál, amelyről a Magyar Jelen számol be.



Az NS Pub megnyitása óta a szélsőbal kereszttüzében van. A vörösökhöz most a kékek is társultak (Fotó: Nordic Sun Records Budapest)

Május 7-én a héber rend éber őrei nagy számmal szálltak ki a Damjanich utcában található üzlet elé. A hatóság önkényuralmi jelkép használatának gyanújával átvizsgált 2500 terméket, köztük CD-ket, könyveket, pólókat, amelyből 40 darabot le is foglaltak. Öröm, hogy van erre kapacitás. S, hogy milyen önkényuralmi jelképekről is van szó? Arról így nyilatkozott az NS Pub üzemeltetője:

„Eleinte kizárólag áthúzott sarló-kalapácsos jelképet is ábrázoló pólókat, hanglemezeket, CD-ket találtak, ami nem csoda, hiszen a Rock Against Communism zenei mozgalom számos kiadványa megtalálható kínálatunkban, ám azt álmunkban nem gondoltuk, hogy ez törvénysértő lehet."

Érdekes, hogy a bolsevista jelképek áthúzása törvénysértő lehet, de ezen analógia mentén akkor nem kellene razziázni Niedermüller Péternél vagy a Momentumnál, akik áthúzott horogkeresztes molinókkal tüntettek? Noé Krisztináról és Sej Lászlóról már akkor ne is beszéljünk.



Niedermüller és zsidó bagázsa ellen hamarosan eljárás indulhat önkényuralmi jelképek használata miatt. Vagy nem?

A demokrácia őrei egy Charles Manson fotót tartalmazó lemezborítót is lefoglaltak, hiszen a sorozatgyilkos homlokán látható tetoválás a rendőrség szerint megvalósítja a nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános tagadását... Lefoglaltak több könyvet is, mert átlapozásukkor találtak illusztrációt, mely tartalmazott korabeli horogkeresztes plakátot, vagy egy Hitler-pólós fiatal fotóját. Reméljük, hogy azért a TEK nem rúgja rá az ajtót minden nyolcadikos és tizenkettedikes iskolásra, hogy a történelemkönyvüket elkobozza, hiszen ezekben valószínűleg ugyanolyan minták láthatóak, mint a most lefoglalt nyomtatványokban.



Minden egyes CD-tokban egy-egy Einsatzgruppe várja, hogy előugorjon, s induljon a holokauszt... (Fotó: Nordic Sun Records Budapest)



Az agresszív neonácik pólók mögé rejtik a gázkamrát, de az éles szemű rendőrök elől nem lehet eltitkolni semmit. (Fotó: Nordic Sun Records Budapest)

Elzárt helyen tároltak olyan gyűjtői hanglemezeket is, melyek borítóján a történelmi fotón található zászlók le voltak takarva. „A ragasztás elmozdításával azonban láthatóvá váltak a kriminalizált lobogók, így azok is lefoglalásra kerültek, csakúgy, mint azok a finn zenekari pólók, melyeken a finn hadsereg mai napig hivatalos felségjelzését találták aggályosnak a mintaként használt harceszközökön” - osztotta meg az újabb érdekes részleteket a Magyar Jelennel az NS Pub üzemeltetője.

Az egykori mohácsi Oi! zenekar, a Déli Terror Razzia című száma pontosan illik is az eseményekhez.

KG