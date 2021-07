Enyhén szürreálisra sikeredett tegnap a cigányok ellentüntetése Jászapátiban, mindenesetre érdemes belekukucskálnunk, hogy hol is tart napjainkban a cigány érdekvédelem. Az elején lelőjük a poént: sehol. Áruló magyar(országi) politikusok nélkül még csak nem is létezne cigánykérdés, sem milliárdokat elnyelő "felzárkóztató programok", sem pedig kizárólag pénzégetésre alkalmas cigányszervezetek és -önkormányzatok.

Néhány aranyköpés a sűrűjéből:

A végére már Farkas Flórit is börtönbe kívánták. (Szégyen, nem szégyen, kivételesen ebben egyetértünk.) Szerencsére a béke-csokisparány lecsillapította a kedélyeket.

Lezárásként még egy kép a tüntető sokaság (talán) legbizalomgerjesztőbb csoportjáról - melyet a Jászsági Térségi Tv készített, és olvasónk hívta fel rá a figyelmünket -, első ránézésre is bizonyos, hogy rendes, törvénytisztelő állampolgárok:

Ismerős a két úriember a balszélen? Néhány napja ők mutattak példát "roma kultúrából" a nagyközönség számára. Okulásul ismét be is ágyazzuk ide a Facebook érzékenysége miatt a zsidó közösségi oldalról azóta el is távolított videót.