Megúszható-e egy rongálási ügy azért, mert az elkövető apja DK-s alpolgármester?

Felfüggesztette az eljárást a Szegedi Rendőrkapitányság a tavaly júliusi újszentiváni plakát- és molinórongálások ügyében – válaszolta a magyarnarancs.hu kérdéseire a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A portál afelől érdeklődött, hogy hol tart a nyomozás, és igaz-e, hogy az ügyben bizonyítékként vették figyelembe az egyik főutcai vállalkozás (az újszentiváni pékség) térfigyelő kamerájának felvételét.

A Kuruc.info megszerezte a szóban forgó kamerafelvételeket, a helyzet megértéséhez azonban kicsit távolabbról kell közelítenünk.

Tudni kell, hogy dr. Binszki József Szeged DK-s alpolgármestere, fia pedig dr. Binszki Olivér, a közeli Újszentiván önkormányzati képviselője. Tavaly július 3-án időközi választást tartottak tartottak a településen, a portálunk által nyilvánosságra hozott felvételek és képek pedig pontosan a rongálások éjjelén készültek, 2022. július 1-e és 2-a között. Jól látható, hogy az illető, aki minden bizonnyal Binszki Olivér, terepszemlét tart, majd vödörrel és festőhengerrel esik neki Bodó Imre újszentiváni polgármester plakátjainak.



Binszki Olivér

Az ügyben mára patthelyzet alakult ki, a rendőrség felfüggesztette a nyomozást, többeknek erős a gyanúja, hogy mindez azért történt, mert a feltételezett elkövető apja Szeged DK-s alpolgármestere. A kamerafelvételek azonban akár bizonyító erejűek is lehetnek, ezért hozzuk nyilvánosságra őket, így elviekben tovább folytatódhat a nyomozás.

További érdekesség, hogy Bodó Imre, Újszentiván polgármestere - mikor többen rá akarták terelni a gyanút - kijelentette, hogy hajlandó hazugságvizsgálatnak is alávetni magát, de azt is mondta, a rendőrség nyugodtan nézze meg a telefonjának cellainformációit is. Sőt, felszólította a többi képviselőt, hogy ők is tegyenek így, ám ekkor - roppant árulkodó módon - Binszki Olivér igencsak ideges lett.

Ez 2023. február 15-én történt, a napi képviselőtestületi ülés végén. Az esetről videó is készült, ami megtekinthető az önkormányzat YouTube-csatornáján - hallható, hogy Binszki feszült, indokolatlan bekiabálásokkal próbál zavart kelteni:

Nem elhanyagolható részlet az sem, hogy Binszki József a DK-s Czeglédy Csaba ügyében is érintetett, emiatt a Magyar Ügyvédi Kamara fegyelmi bizottság korábban elmarasztalta.