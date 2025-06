Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. június 5. 10:03 ::

HVIM: nem bízunk a kormánypártban, mi foglaltuk le az Andrássy utat a deviáns vonaglás elől

Ismételten itt a június, ezzel együtt pedig a Pride-hónap, s ha más nem is, mi a magunk szerény eszközeivel minden évben fellépünk a sátánista és családellenes felvonulással szemben. A kormánypártban nem bízunk: 15 évük lett volna intézkedni, de egyelőre csupán hangzatos szólamokat pufogtatnak, pártpolitikai célzattal. Legékesebb példaként a „mini prájd” esemény is mutatja, hogy valójában nem akarják betiltani a Pride-ot, nem beszélve az egész hónapos rendezvénysorozatról, amivé a „jobboldali diktatúra” alatt kinőtte magát a deviáns fertő, írják a vármegyések, alább a folytatás.

Így, ha már a kormányzat valódi eszközökkel nem állja útját a deviancia áradatának, ismételten magunkra vállaltuk a feladatot. A HVIM idén is lefoglalta az Andrássy utat (nem a rendőrség tiltotta ott meg a vonulást), illetve – mint megtudtuk – a Hősök terén és a Kossuth téren egyéb rendezvények lesznek, így biztosan nem lesz vonaglás Budapest legikonikusabb helyszínein.

Az ugyanakkor kevésbé örömteli, hogy június 12-én egy iskolásokat célzó és iskolai LMBTQP-propagandát erősítő rendezvény meglátogatása miatt ül a vádlottak padjára – Budaházy Györggyel és Walter Pál Péterrel egyetemben – mozgalmunk társelnöke, Barcsa-Turner Gábor. A vádak igen súlyosak. Kopogtatásért, csengetésért, egy virágcserép odébb tolásáért és egy matrica lekaparásáért: közösség tagja elleni erőszak csoportosan elkövetve. Mindez többszöri megszüntetés és 5 évnyi „nyomozás” után. Ez az ügy is jól mutatja, hogy a kormányzat valójában nem harcol az LMBTQP-lobbival szemben, hiszen az ügyészségen keresztül bármikor megszüntethették volna az eljárást.

A HVIM minden évben fellépett a Pride-rendezvénysorozattal szemben. Volt, hogy a Lánchidat zártuk le, volt, hogy kamion tetejére másztunk fel, de az is előfordult, hogy beöltözve beszivárogtunk, és úgy okoztunk zavart. A rendezvénysorozatból pedig nem egy családokat és gyermekeket célzó eseményt látogattunk meg, miközben a fideszesektől csak azt hallgattuk, hogy „majd megunják és hazamennek”. Közben kiderült, hogy a távolmaradásuk valódi oka az, hogy hazánk szuverenitása közelített a nullához: a mindenkori amerikai nagykövetek és egyéb nyugati befolyásolások miatt egyszerűen félrenézett a „szabadságharcos” kormányunk. Ahogy azt is tétlenül nézték és nézik a mai napig, hogy a normalitás mellett kiállókat börtönbüntetéssel fenyegesse az ügyészség.

Vagyis, most a rendőrség által próbálnak kapálózni egy teljesen zavaros rendszerben: először a rendőrség betiltja a Pride-ot, majd kiderült, hogy nem azt, de mégis azt, végül a Kúria majd úgyis jóváhagyja, mint láthattuk már a „mini-prájd” esetében is. Jobban átgondolva a helyzetet, úgy viselkednek, mintha még nem döntötték volna el, hogy mit is csináljanak. Teljesen bizonytalanok. Pedig lenne fegyver a Fidesz kezében: a vonaglások által megrontott gyermekek tucatjairól készült képek. Tán mégis tartanak tőle, hogy mit szól majd Brüsszel? Egyvalamit azonban mindenképpen elértek, a Pride-ok óriásira duzzadását, mivel azt a felhergelt baloldaliak a Fidesz ál- és ellenmegoldásainak következtében kormányellenes demonstrációba fordították.

A HVIM tovább folytatja harcát az LMBTQP-lobbival szemben, ami egyébként a nemzetük sorsát is megpecsételi a provokációjával és a társadalom züllesztésével. A HVIM nem a pártpolitika, hanem a józan ész talaján áll, küzd és harcol. Őszintén, megalkuvás nélkül.

Fel a győzelemre!

Kelt: Székesfehérvár, 2025. június 4.

HVIM vezetőség