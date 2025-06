Anyaország :: 2025. június 10. 14:37 ::

Leszavazta a Fidesz a Mi Hazánk jelöltjeit

Dr. Gaudi-Nagy Tamást, a Mi Hazánk alkotmánybíró-jelöltjét is leszavazták ma a kormánypártok, ahogy az elmúlt hetekben hiába jelöltük dr. Bánovics Tamást és dr. Pápai Ákost is az Ab tagjának, dr. László Pétert pedig a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumába. Sőt még dr. Csath Magdolnát sem engedték az MNB Felügyelőbizottságába, tehát információk közelébe kerülni a magyar történelem legnagyobb bankrablása után sem, noha a törvény szerint e testületbe csak az elnököt jelölik a kormánypárti képviselőcsoportok, a tagokat elvileg az ellenzék is, de a Fidesz kisgömböcként minden pozíciót magának akar, írja közleményében Novák Előd országgyűlési képviselő, a Mi Hazánk alelnöke, alább a folytatás.

Ezért is van szükség a kormánypártok túlhatalmának megszüntetésére a jövő évi választáson, hiszen a Fidesznek sosem volt kétharmados választói felhatalmazása, mégis a kétharmados parlamenti többséggel választandó 15 Ab-tag mindegyikét ők adják, noha a Mi Hazánknak minden fontos tisztségre van alkalmas embere.

Fontosnak tartjuk, hogy az Alkotmánybíróságba olyan nemzeti elkötelezettségű jogászok kerüljenek, akik képesek és készek a külső-belső támadásokkal szemben a nemzeti szuverenitásunkat megvédeni, egyúttal érvényt szerezni a történeti alkotmányunkból is merítve a nemzeti érdekű jogalkotásnak, megzabolázni a bírói kar visszaéléseit és egyúttal visszametszeni a jogalkotással kapcsolatos hatalmi vadhajtásokat.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás 27 éve ügyvéd, Európa jogi szakjogász, 2006-ban alapító tagja a 2006-os állami terrort kivizsgáló Civil Jogász Bizottságnak, 2008 óta ügyvezetője a nemzeti ügyekben kiálló, jogfosztásokat elszenvedő magyar emberek jogvédelmével foglalkozó és már számtalan ügyben eredményeket felmutató Nemzeti Jogvédő Szolgálatnak, 2010-2014 között a második legtöbbet felszólaló országgyűlési képviselő volt, az Országgyűlés alkotmányügyi és emberi jogi bizottságának tagjaként is tevékenykedett, de mellette az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének is tagja volt. A Mi Hazánk kitart amellett, hogy dr. Gaudi-Nagy Tamás előbb-utóbb alkotmánybíró legyen.