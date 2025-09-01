Anyaország :: 2025. szeptember 1. 14:57 ::

Minimálisan csökkent a Fidesz hátránya a Tiszához képest a Republikon szerint

Augusztusi közvélemény-kutatásában a Republikon Intézet minimális változást mért a magyar szavazók pártpreferenciáiban. A Fidesz–KDNP továbbra is hátrányban van a Tisza Párthoz képest, azonban ez a hátrány csökkent, de csak hibahatáron belüli mértékben – írja a Telex.

A teljes népességben augusztusban 4 százalékkal vezetett a Tisza Párt a kormányzó pártokkal szemben, eszerint 30–26 százalék az állás. Júliusi mérésük szerint a különbség még 5 százalékpontnyi volt 30–25-tel, tehát ez alapján minimális javulás látható a Fidesznél.

A Fidesz támogatottsága a biztos pártválasztók körében a júliusi 34-ről augusztusra 35-re emelkedett, a Tisza támogatottsága pedig 43-ról 41-re csökkent, ez is mind hibahatáron belül. Az intézet azt írja, nem változtak érdemben a politikai erőviszonyok, a Fidesz, úgy tűnik, meg tudta vetni a lábát.

A Tiszán és a Fideszen kívül a Mi Hazánk, a DK és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is bejutna az Országgyűlésbe a felmérés szerint, a Mi Hazánk 8%-on áll, így két százalékot javított a biztos szavazó pártválasztók körében júliushoz képest.

A bizonytalanok aránya is csökkent, a jelenlegi mérés szerint 24 százalékra tehető a hányaduk, rajtuk kívül pedig összesen a szavazók 2 százaléka adná szavazatát olyan pártnak, amelyeket nem is mért a kutatás.

A Republikon mérése ezer fő telefonos megkérdezésével készült 2025. augusztus 21-e és 27-e között. A kutatás nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentatív az ország felnőtt lakosságára. A hibahatár: +/- 3,5 százalék.

(Telex nyomán)