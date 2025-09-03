Anyaország :: 2025. szeptember 3. 14:07 ::

Győri orvosok és szakdolgozók ellen emeltek vádat

Üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadása miatt emelt vádat a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség a győri kórház négy orvosa és két szakdolgozója ellen, akik hálapénzt fogadtak el betegektől.

A főügyészség által szerdán az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a vádlottak ugyanazon a szakrendelésen dolgoztak. Három orvos és két szakdolgozó 2024-ben több alkalommal fogadott el 1000 és 50 000 forint közötti összegeket, ajándékutalványokat és ajándékot, míg a negyedik orvos csak egy alkalommal fogadott el jogtalan előnyt a betegellátás során.

Az ügyészség a nagyobb mértékű hálapénzt elfogadó orvossal és egészségügyi szakdolgozóval egyezséget kötött. Ők elfogadták, hogy a Győri Törvényszék felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélje őket.

A másik négy elkövetővel szemben a főügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta.

A vádiratban összesen csaknem 340 ezer forint értékű vagyonelkobzást is indítványoztak.