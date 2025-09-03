Autó után kötött kutya kínzóját fogta el a rendőrség Bács-Kiskunban - közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság szerdán a Police.hu oldalon.
A tájékoztatás szerint a férfi szeptember 1-jén Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza között egy gépkocsi után kötött kutyát nagyjából óránként 95 kilométeres sebességgel húzott az aszfalton.
Az esetet észlelő sofőr próbálta a jármű vezetőjét megállítani, rádudált, mire az autó vezetője a kutyát berakta a csomagtartóba, majd elhajtott.
Mint írták, a történteket jelentették a rendőrségen, és a hatóságnak átadták az esetről készített videófelvételt is. Ezek alapján a nyomozók ellenőrizték a helyszínt, ahol megtalálták a járművet és a sofőrt is.
A férfi házában tartott kutatás során a kutya is előkerült, nagyon rossz állapotban volt, így azonnal értesítették az állatorvost. A kutyát menhelyre szállították.
A férfit kihallgatását követően, állatkínzás gyanúja miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.
(MTI nyomán)