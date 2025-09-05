Anyaország :: 2025. szeptember 5. 14:08 ::

Tudta? Csak figyelmetlen volt a kutyáját autóval húzó férfiú - és persze az állat elpusztulását is "véletlenül" hagyta volna

Nem jogerősen pénzbüntetésre, 425 ezer forintra ítélte gyorsított eljárásban a Kecskeméti Járásbíróság azt a 66 éves férfit, aki hétfőn az autója után kötött kutyát húzott nagy sebességgel egy betonúton - közölte a Kecskeméti Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel pénteken.

Mint írták, a férfi 2025. szeptember 1-jén reggel autóval indult Tiszaalpárról Kiskunfélegyháza irányába, az induláskor azonban "nem vette észre", hogy az előző este egy ötméteres lánccal a gépjármű vonóhorgához kikötött kutyáját a jármű után húzza.

A férfi körülbelül egy kilométert haladt, amikor észlelte a mögötte közlekedő gépkocsi villogását és dudálását, ekkor megállt, levette a láncot az állatról, és a kutyát a csomagtartóba téve visszahajtott a tanyájára.

Az eset következtében az állat testén horzsolások, valamint égési sérülések és szövethiányok keletkeztek. A férfi azonban nem hívott állatorvost (bizonyára "véletlenül" - a szerk.), és maga sem kezdte meg az állat kezelését (talán "nem vette észre" a kis szórakozott, hogy kellett volna...), ezáltal olyan bánásmódot alkalmazott, amely az állat pusztulásához vezethetett volna - olvasható a közleményben.