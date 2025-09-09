Anyaország :: 2025. szeptember 9. 09:44 ::

Bal- és jobblibsik harca: "Krúbi" felakasztaná Orbánt, Bayer ásót dugna le Krúbi torkán, és megerőszakoltatná az anyját

Két héttel ezelőtt feljelentés érkezett a dunaújvárosi ügyészségre Bayer Zsolt újságíró, publicista ellen. A feljelentést egy dunaújvárosi lakos tette, aki az alapvető jogok biztosának egy korábbi állásfoglalására hivatkozva kéri a büntetőeljárás megindítását.



A Krúbi nevű "előadó" 2025. augusztus 9-én (fotó: Papajcsik Péter / Index)

A feljelentés három bűncselekmény gyanúját fogalmazza meg: internetes agresszió (Btk. 332/A. §), emberölés előkészülete (Btk. 160. §), garázdaság (Btk. 339. §).

A vádak alapja Bayer Zsoltnak a Magyar Nemzet internetes oldalán 2025. augusztus 25-én megjelent írása, amelynek címe: Mit is kellene lenyomni Krúbi torkán? Az írás Horváth Krisztián, vagyis Krúbi ellen irányul.

A feljelentő szerint Bayer írásának utolsó bekezdése explicit fenyegetéseket tartalmaz Krúbi ellen, amelyben "csoportosan elkövetett megölésére felszólító, azt kifejezetten kívánó" kijelentéseket tesz. A szövegben Bayer többes számban fogalmaz, ami szerint a feljelentő értelmezésében csoportos cselekmény tervezését sugallja. A feljelentés szerint emellett Krúbi édesanyja ellen is szexuális erőszakra utaló kijelentéseket tesz:

De van egy rossz hírem. Ennek a fajta "művészetnek" és "szólásszabadságnak" van egy másik típusa is. Az, amikor majd a "krúbi" nevű gennyes sz…rdarab torkán fogunk ledugni ma még nem pontosan meghatározott dolgokat (kapanyelet, ásót, kétliteres pillepalackos félédes búfelejtőt, vagy csak egy vágóhídról elhozott lószerszámot). Miközben az anyja majd éppen lenyeli valaki testnedvét. Jó buli lesz. Már nagyon várom…

A feljelentő hivatkozik Szabó Máté ombudsman egy korábbi állásfoglalására, amely szerint "ellentétes a jogállamiság elvével és az abból fakadó jogbiztonság követelményével, sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, ha a rendőri nyomozó hatóság az állampolgár elektronikus úton megküldött feljelentését nem iktatja, és arról nem dönt a jogszabályban előírt határidőn belül". A feljelentő sürgős nyomozati cselekményeket kér az "emberölés megakadályozására".

"Krúbi" nem sokkal később Orbán felakasztásáról "énekelt"

A múlt hét pénteki Budapest Parkos koncertje után emberölésre irányuló előkészület gyanúja miatt jelentette fel Krúbit Tényi István a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) – értesült a Magyar Nemzet.

A zenész egy utolsó koncerttel örvendeztette meg a rajongóit 2026-ig tartó visszavonulásáig, az Orbán, verd ki a Ferinek című dala előadásakor a belpolitikai aktualitásokat is rímbe foglalta, Gyurcsány Ferenc a DK éléről való lemondása kapcsán ezeket a sorokat "énekelte":

A nap újra felragyog, a madarak csicseregnek, a virágok kinyílnak, és felkacag minden gyermek. Örömkönnyek hullanak, hisz vagy 20 évbe tellett, de eljött a nagy pillanat: a Feri végre elment.

Ezt követően Orbán Viktor kifigurázására tért át: "szaftos falatnak" és "kis ducinak" nevezte a miniszterelnököt, utalva a testsúlyára. A dalhoz költött plusz sorok akkor csúcsosodtak ki, amikor a rapper a kormányfő felakasztásáról "énekelt":

Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit.

Tényi István ügyvéd az előadó ezen kijelentése miatt az NNI-nél tett feljelentést emberölésre irányuló előkészület bűntettének gyanúja miatt. Ezért a bűncselekményért akár öt év börtönbüntetés is kiszabható.

