15 éves fiút gyanúsítanak állami intézmények informatikai rendszerének feltörésével

Állami intézmények informatikai rendszerét törte fel egy tinédzser, információs rendszer vagy adat megsértésével gyanúsítják - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy még tavaly októberben egy polgármesteri hivatal informatikai rendszerébe lépett be jogosulatlanul egy ismeretlen felhasználó, az egyik alkalmazott adatait megszerezve letöltötte a szerveren tárolt adatok egy részét.

Nem sokkal később, novemberben egy állami szervezet levelezési rendszerébe lépett be valaki, és több száz címre küldött ki malware-t, vagyis rosszindulatú szoftvercsatolmányt.

A hivatalosnak álcázott dokumentum megnyitásával az elkövető a címzett fertőzött számítógépén tárolt adatokat érhette volna el - tették hozzá.

A nyomozók megállapították, hogy honnan kezdeményezték a jogosulatlan belépéseket, majd azonosították a felhasználót: a 15 éves, Pest vármegyei fiút szeptember 2-án fogták el; kutatást tartottak a lakóhelyén, lefoglalták a számítógépét és a mobiltelefonját, továbbá a lakásban talált valamennyi adathordozót, ezek elemzése jelenleg is folyik.

A rendőrök információs rendszer vagy adat három rendbeli megsértése vétséggel gyanúsították meg a fiatalkorút, akinek a neve korábban már több hasonló támadásnál felmerült.

A fiatalkorú a kihallgatásán tagadta a bűncselekmények elkövetését, szabadlábon védekezik - áll a közleményben.

(MTI)