Magyar idő szerint csütörtök hajnalban a közösségi oldalán jelentette be Donald Trump amerikai elnök, hogy terrorszervezetté nyilvánítja a szélsőbaloldali Antifát – számolt be róla a CNN nyomán az Index.
Illusztráció: ndtv.com
A lap szerint a bejegyzésből nem derült ki, hogy az elnök mi alapján fog dönteni arról, mely csoportok tartoznak majd a terrorszervezetek körébe, mivel az Antifának nincs központosított struktúrája. Ez alapján az érintettek körét sem lehet kideríteni.
Az Egyesült Államok elnöke azt is elrendelte, hogy az Antifa finanszírozását is át kell vizsgálni. A lapnak egy fehér házi tisztviselő azt nyilatkozta, hogy „ez csak egy a sok intézkedés közül, amelyet az elnök a politikai erőszakot tápláló baloldali szervezetek kezelése érdekében fog tenni.”
„Az Antifa szörnyű. Vannak más csoportok is” – mondta Trump hétfőn az Ovális Irodában. „Vannak elég radikális csoportjaink, és megúszták a gyilkosságot” – tette hozzá.
Eközben Londonban: "Charlie dobozban van" - éneklik az antifa hulladékok, utalva a legutóbbi politikai gyilkosságukra:
