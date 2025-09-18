Magyar idő szerint csütörtök hajnalban a közösségi oldalán jelentette be Donald Trump amerikai elnök, hogy terrorszervezetté nyilvánítja a szélsőbaloldali Antifát – számolt be róla a CNN nyomán az Index.
A lap szerint a bejegyzésből nem derült ki, hogy az elnök mi alapján fog dönteni arról, mely csoportok tartoznak majd a terrorszervezetek körébe, mivel az Antifának nincs központosított struktúrája. Ez alapján az érintettek körét sem lehet kideríteni.
🚨 "I am pleased to inform our many U.S.A. Patriots that I am designating ANTIFA, A SICK, DANGEROUS, RADICAL LEFT DISASTER, AS A MAJOR TERRORIST ORGANIZATION..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/irLHCkrX1n— The White House (@WhiteHouse) September 18, 2025
Az Egyesült Államok elnöke azt is elrendelte, hogy az Antifa finanszírozását is át kell vizsgálni. A lapnak egy fehér házi tisztviselő azt nyilatkozta, hogy „ez csak egy a sok intézkedés közül, amelyet az elnök a politikai erőszakot tápláló baloldali szervezetek kezelése érdekében fog tenni.”
„Az Antifa szörnyű. Vannak más csoportok is” – mondta Trump hétfőn az Ovális Irodában. „Vannak elég radikális csoportjaink, és megúszták a gyilkosságot” – tette hozzá.
Eközben Londonban: "Charlie dobozban van" - éneklik az antifa hulladékok, utalva a legutóbbi politikai gyilkosságukra:
ANTIFA chant ‘Charlie’s in a box’ at anti-Trump London protest.— Turning Point UK 🇬🇧 (@TPointUK) September 17, 2025
These societal outcasts are so removed from reality they think it’s funny to laugh at patriots being horrifically murdered.
It’s not about left vs right anymore it’s about good vs evil.@NewsNowYorks pic.twitter.com/MOJiEw4pl2
