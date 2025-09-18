Külföld :: 2025. szeptember 18. 09:58 ::

Meglépte Trump, ideje elfogadni Orbánnak is, amit a Mi Hazánk régóta követel: mostantól terrorszervezet az Antifa Amerikában

Magyar idő szerint csütörtök hajnalban a közösségi oldalán jelentette be Donald Trump amerikai elnök, hogy terrorszervezetté nyilvánítja a szélsőbaloldali Antifát – számolt be róla a CNN nyomán az Index.

A lap szerint a bejegyzésből nem derült ki, hogy az elnök mi alapján fog dönteni arról, mely csoportok tartoznak majd a terrorszervezetek körébe, mivel az Antifának nincs központosított struktúrája. Ez alapján az érintettek körét sem lehet kideríteni.

🚨 "I am pleased to inform our many U.S.A. Patriots that I am designating ANTIFA, A SICK, DANGEROUS, RADICAL LEFT DISASTER, AS A MAJOR TERRORIST ORGANIZATION..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/irLHCkrX1n September 18, 2025

Az Egyesült Államok elnöke azt is elrendelte, hogy az Antifa finanszírozását is át kell vizsgálni. A lapnak egy fehér házi tisztviselő azt nyilatkozta, hogy „ez csak egy a sok intézkedés közül, amelyet az elnök a politikai erőszakot tápláló baloldali szervezetek kezelése érdekében fog tenni.”

„Az Antifa szörnyű. Vannak más csoportok is” – mondta Trump hétfőn az Ovális Irodában. „Vannak elég radikális csoportjaink, és megúszták a gyilkosságot” – tette hozzá.

Eközben Londonban: "Charlie dobozban van" - éneklik az antifa hulladékok, utalva a legutóbbi politikai gyilkosságukra :





These societal outcasts are so removed from reality they think it’s funny to laugh at patriots being horrifically murdered.



It’s not about left vs right anymore it’s about good vs evil.pic.twitter.com/MOJiEw4pl2 ANTIFA chant ‘Charlie’s in a box’ at anti-Trump London protest.These societal outcasts are so removed from reality they think it’s funny to laugh at patriots being horrifically murdered.It’s not about left vs right anymore it’s about good vs evil. @NewsNowYorks September 17, 2025

