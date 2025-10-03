Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. október 3. 14:58 ::

Juhász Péter Pálék már 12 éves korában elkezdhették behálózni az egyik lányt, akit később prostituáltként futtattak

A 444 cikke szerint Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet letartóztatott igazgatója 12 éves kora, 2012 óta ismeri az egyik, korábban gyermekotthonban nevelkedett nőt, akit a gyanú alapján az utóbbi időszakban papíron a javítóintézetben alkalmazott, valójában viszont prostituáltként futtatott. Mindez erősen árnyalja azt a hivatalos kommunikációt, hogy az emberkereskedelemmel, kényszermunkával és közfeladati helyzettel visszaéléssel gyanúsított férfi ügyében biztosan nincsenek fiatalkorú áldozatok.

Az írás alapján a lány anyja ellen 2012 elején kiskorú veszélyeztetése miatt rendőrségi eljárás indult, őt pedig bevitték egy fővárosi befogadóotthonba. Szűk egy hónappal a beutalása után az intézetben készült egy rutin pszichológiai szakvélemény Sáráról, melyet két pszichológus, egy szociális munkás és egy klinikai szakpszichológus jegyzett. Sára anyjának állítása szerint az akkor már a Szőlő utcai intézményt vezető Juhász és segítője (A., egy 18 éves lány) moziba vagy gyorséttermekbe vitték a lányát, aki volt, hogy éjszaka is kimaradt.

A pszichológiai szakvéleményben leírják, hogy a vizsgálatok során felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja. Bár a Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat az ügyet elküldte a BRFK Gyermek és Ifjúságvédelmi Osztálya rendőr őrnagyának, nem indult nyomozás.

Sára ezután is gyermekvédelmi gondozott maradt, és rendszeresen találkozott Juhász segítőjével.

Juhászt és az élettársát 2025 májusában tartóztatták le. A rendőrségi közleményben az állt, hogy „a pár több mint tíz évvel ezelőtt pártfogásába vett egy hányattatott sorsú kislányt, aki gyermekotthonban nevelkedett. Felnőttkorúvá válását követően is megmaradt a függőségi viszony a lány és a pár között. Egy másik lánnyal is hasonló kapcsolatot alakítottak ki”. A fiataloknak Juhász a Szőlő utcai javítóintézetben adott munkát, de a lejelentett óráknak csak a töredékét dolgozták le. Ehelyett prostituáltként futtatta őket a pár.

Juhász a Szőlő utcai kinevezése előtt több mint egy évtizedet dolgozott különböző pozíciókban gyermekvédelmi intézményekben. Így került kapcsolatba A.-val, aki később az élettársa és a javítóintézet rendészeti helyettes vezetője lett. Úgy tűnik, az áldozatokat A. hálózta be, aki könnyedén épített kapcsolatot gyermekvédelemben nevelkedett gyerekekkel, ugyanis ő maga is így nőtt fel – idézi fel a 444. Juhász úgy lett az intézmény igazgatója, hogy egy évvel előtte megrótták egy 16 éves lánnyal való megengedhetetlen kapcsolata miatt (őt szakmabeliek a későbbi élettársaként azonosítják).

Azt nem tudni, hogy a gyanú szerint Juhász és az élettársa pontosan mikor kezdte el prostituálni Sárát, a nyomozás még tart. Ráadásul Sára – aki a 2010-es évek közepén távozott a gyermekotthonból – tagadja, hogy Juhászék kényszerítették volna prostitúcióra.

Bár a nyomozások időbeliségével kapcsolatban sok a kérdés, a 444 cikke alapján Juhászt és az élettársát már 2012-ben tanúként hallgatták meg egy olyan ügyben, amelyben előkerült egy szexuális bántalmazásról szóló felvetés is egy kiskorú lánnyal kapcsolatban, írja a 24.