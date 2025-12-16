Anyaország :: 2025. december 16. 20:11 ::

HVIM: nyomásgyakorlásunk hatására talán a gyakorlatban is betiltják az Antifát

A HVIM sorozatos jogi lépései nem voltak hiábavalóak: a rendőrség betiltotta az antifák tüntetését, amelyet a 2023-as Antifa-támadások jövő év január 14-én tartandó következő tárgyalásának ideje alatt terveznek megtartani. Az Antifát terrorszervezetté nyilvánító kormányrendelet már a legutóbbi három ilyen tüntetés alkalmával hatályban volt, a rendőrség mégsem tett semmilyen intézkedést sem a terroristák felkutatására, sem a rendezvényük feloszlatására, sem a velük szemben néma demonstrációt tartó hazafiakat érő halálos fenyegetések megszüntetésének érdekében, és mindezt az utólagos jogi lépéseink, rendőrségi eljárások ellen tett panaszaink nyomán sem tartották problémásnak. De beérett mozgalmunk munkájának gyümölcse, és most betiltották a január 14-i Antifa-tüntetést. Viszont, ha mi nem emeltük volna fel a hangunkat, nem vittük volna végig a megfelelő jogi eljárásokat, ha nincs, aki kikényszeríti a hatályos jogszabályok érvényesítését, akkor vajon most hogyan határoz a rendőrség? Ezek már eredmények, de még nem dőlhetünk hátra! - áll a vármegyések közleményében, alább a folytatás.

A rendőrség weboldalán elérhető tiltó határozatból kiderül, hogy a kommunista Vajnai Attila által bejelentett tüntetést, melynek célja a „szolidaritás kifejezése a Budapesten fogva tartott külföldi antifasiszta aktivisták mellett”, betiltották. A szervező Vajnai a rendőrséggel való személyes egyeztetésen elmondta, hogy ő maga is egy nemzetközi szervezet tagja, és hogy számos külföldi résztvevő várható a rendezvényére, de igyekezett ködösíteni, nem említve, hogy a külföldi elvbarátai antifa terroristák, a terrorszervezet tagjai.

A rendőrségi határozatban többek között azzal is indokolták az antifák tüntetésének betiltását – amellett, hogy terrorszervezet –, hogy a korábbiakban mind a Fővárosi Törvényszék, mind a vele szemben lévő iskola működését zavarta az antifák bömbölő hangfala. Részlet a határozatból:

(…) mind az előzményinek tekinthető gyűlések tudomásulvételére vonatkozó eljárása során, mind a gyűlések tényleges biztosítása alkalmával, számos panasz érkezett a hatósághoz, jellemzően a jelen határozattal érintett bejelentői körhöz köthetően. A panaszok körében a Fővárosi Törvényszék hivatalos irattal jelezte, hogy az előzményinek tekinthető gyűléseken alkalmazott hangosítás hangereje akadályozta a bíróság törvényes működését, munkáját. Ugyanezen tartalmú jelzéssel élt a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium vezetése is, természetesen a tanítás akadályoztatását sérelmezve. A gyülekezési hatóság, a jelen gyűlés tudomásulvételére vonatkozó eljárása során, a korábbi jelzésekre visszavezethető okokból megkereséssel élt mind a Fővárosi Törvényszék, mind a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium vezetése felé. (…) Mind a Fővárosi Törvényszék egyik vezetője, mind az adott gimnázium vezetése azt az írásbeli jelzést adta, hogy a korábbi gyűlések tapasztalatai alapján a gyűlések során alkalmazott technikai eszközök hangereje, a gyűlések megtartási módja, nagymértékben megnehezíti, már-már ellehetetleníti a gyűlések időintervallumában a megfelelő szintű munkavégzést.

Szeptember 27-én hatályba lépett a kormányrendelet, amely amerikai mintára terrorszervezetté nyilvánít több Antifa-szervezetet, köztük az Antifa Ost-ot. A valós jogi következmények azonban elmaradtak: szeptember 29-én október 2-án és 8-án változatlanul szabadon tüntethetett a külföldről hazánkba importált szélsőbaloldali csürhe, nem mellesleg halálos fenyegetéseket skandálva a velük szemben felsorakozó hazafiaknak. A HVIM minden tárgyalási napon lefoglalta előlük a bíróság előtti területet, hogy ne fordulhasson többet elő az az abszurd helyzet, hogy a 2023-as Antifa-támadások áldozatai és a tanúk a támadók hangoskodó elvtársai között kénytelenek bemenni a Fővárosi Törvényszékre.

Az áldozatok melletti, több hazafias kiállás jegyében megszervezett demonstrációinkon jelen lévő tagjaink nem egyszer kértek intézkedést a rendezvényt biztosító rendőröktől, akik viszont se az antifák tüntetését nem oszlatták fel, se a terroristákat nem tartóztatták le, de még csak nem is igazoltatták őket, és az sem érdekelte a „rend őreit”, hogy folyamatosan halálos fenyegetések hangzottak el az antifasiszták részéről: mindössze annyit mondtak tagjainknak vérlázító módon a helyszínt biztosító rendőrök, hogy ne vegyék magukra a fenyegetést. Vajon a 2023-as Antifa-támadások áldozatainak is ezt mondták, hogy ne vegyék magukra, hogy majdnem agyonverték őket?

Mi természetesen minden jogi lehetőséget megragadtunk az igazságosság jegyében, hogy a rendőrök betartassák a törvényeket. Megtettük a panaszokat a rendőrségi eljárásokkal szemben, a nemzeti oldal parlamenti képviseletét ellátó Mi Hazánk Mozgalom pedig írásbeli kérdéseket tett fel Pintér Sándornak, és parlamenti felszólaláson keresztül gyakoroltak nyomást a kormányra.

Sikeresen felhívtuk a figyelmet arra, hogy a jogszabályok ellenére a terrorszervezetté nyilvánított Antifa minden következmény nélkül tüntethet, fenyegetőzhet, ugyanis a mostani tiltó határozat arról tanúskodik, hogy használt a nyomásgyakorlásunk, a nyilvánosság ereje. Természetesen nincsenek illúzióink a betiltott budapesti és pécsi Pride után, amelyeket a tiltás ellenére egyetlen bírság nélkül (csupán a két főszervezőt vették elő), a rendőrök biztosítása mellett rendeztek meg a szervezői. Éppen ezért nyomatékosan kérjük a rendőrséget, hogy ne forduljon elő még egyszer ez a szégyen, hogy az antifák tüntethetnek, megfélemlíthetik a verések áldozatait! Követeljük, hogy külföldi terroristákat tiltsák ki hazánkból, a magyarországi elvbarátaikat számoltassák el! Kíváncsian várjuk, hogy rendőrség mennyire veszi komolyan a saját tiltó határozatát, vajon valóban megakadályozzák-e a szélsőbaloldali terroristák rendezvényét, vagy ugyanúgy biztosítják, mint a többszörösen betiltott Pride rendezvényeket, és a hazafiak ellen lépnek fel.