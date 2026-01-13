Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. január 13. 11:31 ::

Eddig 15 kiskorú sértettet azonosítottak a Szőlő utcai ügyben

Az emberkereskedelem és kényszermunka bűntette és más bűncselekmények miatt Juhász Péter Pál és társai ellen folytatott büntetőeljárásban a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójával újabb gyanúsításokat közöltek.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélve, folytatólagosan elkövetett szexuális visszaéléssel, gyermekprostitúció kihasználásával, erőszakkal, a felügyelete, nevelése alatt álló, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal is gyanúsítja Juhász Péter Pált

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség eddig 15 kiskorú sértettet azonosított az ügyben – derült ki Lajtár István írásbeli válaszából, amit a Népszava vett észre. A legfőbb ügyész helyettese Arató Gergely (DK) országgyűlési képviselő kérdéseire reagált. Az ellenzéki politikus arra volt kíváncsi:

Ki szivárogtatott Juhász Péter Pálnak?

Miért nem gyanúsítják Juhász Péter Pált kiskorúak elleni szexuális erőszakkal a Szőlő utcai ügyben?

Ki szivárogtatott Kovács-Buna Károlynak?

Mikor hozzák nyilvánosságra a Szőlő utcai ügyféllistákat?

15 kiskorú sértett



A 15 kiskorú sérelmére szexuális bűncselekmények, kiskorú veszélyeztetése, testi sértés, valamint közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás valósult meg. A nyomozó ügyészség vizsgálja, hogy a korábbi jelzések kivizsgálásakor történt-e hatósági mulasztás, ellenőrzik azt is, hogy bárki osztott-e meg jogellenesen információkat Juhász Péter Pállal vagy mással. A legfőbb ügyész helyettese jelezte: a hatóság információkat nem „szivárogtat”, csak az eljárásjogi törvény betartásával tájékoztat.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség nyomozócsoportja korábban vizsgálta, hogy létezik-e „Zsolti bácsi”, és ha igen, ki az. Eddig egyetlen olyan konkrét, értékelhető adatot tartalmazó bizonyíték sem került elő, „amely alapján »Zsolt bácsi« tényleges létezése valószínűsíthető lenne”. A legfőbb ügyész helyettese azt írta: az eddigi bizonyítékok azt sem támasztják alá, hogy a prostitúciós tevékenységgel összefüggésben bármilyen ügyféllista létezne, de ennek lehetőségét a továbbra is vizsgálják. Azt nem tudni, mikorra várható a nyomozás befejezése.