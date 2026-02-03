Anyaország :: 2026. február 3. 10:42 ::

"Bróker Józsi" a Hit Gyülekezetében

A Hit Gyülekezete felfüggesztette egyik legismertebb "pásztorát", Nagy Józsefet, miután kiderült, hogy a férfi hívektől vett át pénzeket kockázatos befektetési ígéretekkel. A károsultak száma akár ötven fő is lehet, a kárérték pedig elérheti a több százmillió forintot.



Képernyőfotó a Hit Gyülekezete oldaláról

Tavaly nyár óta tartó pletykák váltak valóra a Hit Gyülekezetében a Magyar Hang keddi cikke szerint: felfüggesztették az egyik legismertebb "pásztorát", Nagy Józsefet, az egri közösség "lelkészét", miután kiderült, hogy hívektől vett át jelentős összegeket különféle befektetési lehetőségekre hivatkozva.

A lap azt írja, hogy a történtek sokáig csak zárt körben terjedtek, ám az elmúlt hónapokban már a közösségi médiában is egyre több bejegyzés szólt arról, hogy a "pásztor" által ígért hozamok elmaradtak, és az átadott pénzek eltűntek. Információk szerint Nagy bitcoinos, dubaji ingatlanos és napelemparkos befektetéseket kínált, gyakran magas hozam ígéretével.

A becslések alapján 40–50 károsult lehet, a teljes kárösszeg pedig elérheti a több százmillió forintot, sőt egyes számítások szerint akár az egymilliárd forint közelébe is kerülhetett. Az egyik esetben egy idős "lelkésztársától" vett át 20 millió forintot befektetési céllal.

A helyzetet bonyolítja, hogy a befektetési konstrukciók több ponton ütközhettek a törvénnyel, ezért a kárvallottak közül sokan nem mertek rendőrséghez fordulni. Ugyanakkor decemberben egy nyilvános Facebook-csoportban már nyílt felhívás is megjelent, amely arra buzdította az érintetteket, hogy tegyenek feljelentést.

A vizsgálat pénzügyi visszaéléseket tárt fel

Bár a Hit Gyülekezete már 2025 októberének elején felfüggesztette Nagy Józsefet a szolgálat alól, az ügyet sokáig nem hozták nyilvánosságra. A "pásztor" decemberben törölte magát a közösségi médiából, előtte egy búcsúbejegyzésben arról írt, hogy „a hallgatás ideje jött el” számára.

A gyülekezet végül 2026. január 30-án adott ki egy Németh Sándor és két másik vezető által aláírt hivatalos közleményt. Ebben megerősítették, hogy a Fegyelmi Bizottság vizsgálata valóban pénzügyi visszaéléseket tárt fel. A dokumentum szerint Nagy József a "lelkészi" pozíciójából fakadó bizalmat használta fel arra, hogy híveket vonjon be saját, rendkívül kockázatos befektetési ügyleteibe, mindezt az "egyház" vezetőségének tudta nélkül.

A vizsgálat során a "lelkész" elismerte a történteket, beismerte felelősségét, és vállalta, hogy mindent megtesz az anyagi és erkölcsi károk rendezéséért. A bizottság kiemelte: a tevékenység sérti a lelkészekkel szembeni bibliai és etikai elvárásokat, aláássa az "egyházi" hivatásba vetett bizalmat, és rombolja a "gyülekezet" jó hírnevét.

Mint írták:

A felfüggesztés határozatlan időre szól. Annak függvényében, hogy a tárgybeli cselekmény kapcsán az érintett felek között létrejött jogi- és személyi viszonyok, illetve viták miként rendeződnek, további eljárásra és határozathozatalra kerülhet sor.

