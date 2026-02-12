Anyaország :: 2026. február 12. 14:10 ::

Elmegyógyintézetbe vitték a férfit, aki arcon lőtte Nagytevel polgármesterét

Letartóztatta a Veszprémi Járásbíróság azt az emberölés kísérletével gyanúsított 76 éves férfit, aki kedd délután egy gázfegyverre többször is meglőtte Orbán Sándort, Nagytevel polgármesterét – tudta meg a 24.hu. A polgármesteri hivatal egy épületben van az óvodával, ezért az óvónők az ablakon keresztül menekítették ki a gyerekeket az épületből.

Kulmanné Cs. Varga Edit, a Veszprém Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésre válaszul azt felelte, hogy a bíróság egy hónapra elrendelte a bűncselekménnyel gyanúsított férfi letartóztatását, és a kényszerintézkedés helyéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézetet jelölte ki. A végzést mindenki tudomásul vette, így az végleges.