Az Olimpiai Ötpróba Program részeként is teljesíthető a Kitörés túra

Magyarország legnépszerűbb tömegsport-rendezvényei közé tartozik a Kitörés Emlék- és Teljesítménytúra, évről évre ezreket mozgat meg, s az Olimpiai Ötpróba Program része lett a geogo.hu-s útvonalaim által, így olimpiai ötpróbás melegítőt és más garantált ajándékokat kap az, aki összegyűjti a pontokat – írja Facebook-oldalán Novák Előd.

A Mi Hazánk alelnöke közösségi oldalán rávilágított : „a magyarok 3/4-e sajnos nem sportol a szabadidejében, a teljes maratont még én is csak egyszer futottam le, de itt van mindenkinek egy remek lehetőség, amit igyekszem színesíteni ezzel az elfogadott ötpróbás útvonallal is (a kitörés túra három hagyományos távjában), melyek online vezetnek is GPS alapján (útvonal és alkalmazás: https://geogo.hu , Kitörés).”

A 60 km-es kitörés túrát 2009-ben teljesítettem először, de a legkalandosabb a Covid-diktatúra kijárási tilalmában volt, a HVIM Farkasok alakulatával:

Az 1945-ös budai kitörés emlékére, mártír hőseink becsületből, hűségből, kitartásból, önfeláldozásból és hazaszeretetből való példamutatásának elismeréséül február 11-ét a Becsület napjává kell nyilvánítsa az Országgyűlés előbb-utóbb, még ha az erre irányuló képviselői indítványomat 2013-ban és 2025-ben is leszavazta a fideszes többség, ahogy egy történelmi játékfilmmel is adós még a kormányzat ebben a témában is...

Normális esetben az Európai Uniónak is meg kéne emlékezzen arról a magyar-német áldozathozatalról, amelynek köszönhetően a szovjetek nem tudták egész Európát megszállni, hiszen a menetben elfoglalni tervezett fővárosunk ostroma végül több mint száz napon át tartott (ebből 53 nap teljes bekerítettségben). Sajnos egyedüli pártként a Mi Hazánk vállalja fel az emlékezést, nincs ehhez bátorság a kormányzatban és a Honvédségben sem, pedig ha a doni hősökre már nem tiltott dolog emlékezni, akkor az ugyanúgy a németek oldalán, de honvédő harcban, hazánk területén elesett hősökre pláne lehetne.

