A 444 "szétverte" Nagy Mártonék őrvidéki "meetingjét"

A Fertő tó osztrák partján fekvő Hotel Nils am See nevű szállodában tartott volna kitelepülést Nagy Márton a Nemzetgazdasági Minisztérium több munkatársával együtt – tudta meg a 444.



Pimaszok tudnak lenni a zsidó firkászok, de aki egy Kaufmann legelső kérdésétől így hisztizik, az nem hiteles szuverenista élharcosnak tűnik, hanem egy címeres balféknek (fotó: Németh Dániel / 444)

A nemzetgazdasági miniszter pénteken épp egy szolgálati kisbuszból szállt ki a szálloda bejárata előtt, amikor a portál stábja odalépett hozzá, és megkérdezte tőle, hogy mirre készülnek ott. Nagy Márton erre azt felelte, hogy „semmire”, illetve „a kollégákkal beszélgetünk a Nemzetgazdasági Minisztérium előtt álló feladatokról”. Arra a kérdésre, hogy miért kell ezt egy ausztriai (értsd: őrvidéki – a szerk.) szállodába szervezni, a következőképpen reagált: „Ott tesszük meg, ahol gondoljuk, hogy megtehetjük.” Nem sokkal ezután azonban Nagy Márton feldúltan távozott a szállodából, és azt mondta a 444-nek, hogy „szétverték” az értekezletüket, a 444 érkezése miatt lefújták az egész eseményt, és egyből indulnak is vissza Budapestre.

A portál azért volt ott, mert úgy értesült, hogy Nagy Márton államtitkáraival, helyettes államtitkáraival és az Államadósság Kezelő Központ vezetőjével tart értekezletet a hotelben. Információik szerint az egy éjszakás ott-tartózkodásért összesen 10 ezer eurót, vagyis közel négymillió forintot fizettek ki, és az ár tartalmazta a wellnessrészleg használatát is. A miniszter állítása szerint minden résztvevő maga fizette volna a szobáját. „Köszönjük szépen azt, hogy itt vannak, és beleavatkoztak. Köszönjük szépen, hogy szétverték az NGM meetingjét, amit az embereimmel körülbelül egy éve terveztünk, hogy megbeszéljük, hogy a gazdasági minisztériumnak mik a legfontosabb feladatai. Visszamegyünk, ki fogjuk fizetni a büntetést a hotelnek, mivel gondolom, ki fogják ezt ezek után számlázni. Mindenki a saját fizetéséből ki fogja fizetni, én is” – tette hozzá feldúltan Nagy Márton.

(Magyar Hang)