Kamionnak hajtott egy személyautó az M3-ason

„Hajnal, gyér forgalom az M3-as autópályán. És mégis: egy autó későn észleli az előtte haladó kamiont. Pánik, hirtelen kormánymozdulat, irányíthatatlanná váló autó és ütközés. Ez nem balszerencse, ez nem egy »rossz pillanat«. Ez nagy valószínűséggel figyelmetlenség” – írta ki a közösségi oldalára az MKIF Zrt.

A társaság egy felvételt tett közzé, amelyben az figyelhető meg, hogy egy autós egy kamion oldalában kötött ki, a sofőr minden bizonnyal nem a vezetéssel volt elfoglalva.

„A balesetek nagy részét a figyelmetlenség okozza, vagyis vezetés közben nem az útra figyelünk. Telefonhívás. Üzenetolvasás. Értesítés. Lájk. Navigáció babrálása. Bármi lehet, ami elvonja a figyelmet az útról” – hívták fel rá a figyelmet.

Az MKIF közlése alapján akárcsak két másodpercnyi félrenézés óránkénti 130 kilométeres sebességnél legalább 70 méter „vakon vezetést” jelent. Hozzátették, akár „két másodperc figyelmetlenség elég ahhoz, hogy életek változzanak meg örökre”.

(Index)