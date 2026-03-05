Anyaország :: 2026. március 5. 06:31 ::

Holnap le kell adni az összes ajánlóívet

Az országgyűlési választáson induláshoz szükséges ajánlásokat tartalmazó ajánlásgyűjtő íveket legkésőbb pénteken vissza kell vinniük a jelölteknek a választási irodákba, különben ívenként ezer forint bírságot szabnak ki rájuk.

Az országgyűlési választáson induló jelöltek és jelölőszervezetek csak a választási irodák által kiadott íveken gyűjthetik az ajánlásokat. Az íveken szerepel az ív sorszáma, az egyéni választókerületi választási irodák ez alapján tartják nyilván, ki mennyi ívet vett át.

A jelöltek pénteken 16 óráig gyűjthetik az országgyűlési választáson induláshoz szükséges ajánlásokat, az íveket ezután vissza kell vinni a választási irodákba. Az összes olyan ajánlóívet, amely nem üres, pénteken 16 óráig kell visszaszolgáltatni, azokat pedig, amelyek nem tartalmaznak ajánlást, legkésőbb szombaton 16 óráig. Annak, aki az ívek visszavitelének a határidejét elmulasztja, ívenként ezer forint bírságot kell fizetnie.

Négy évvel ezelőtt a jelöltek, jelölőszervezetek országosan összesen mintegy 9300 ajánlóívet nem vittek vissza a választási irodákba, az illetékes választási bizottságok ezért több mint 9 millió forint bírságot szabtak ki rájuk.

(MTI)