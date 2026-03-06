Anyaország :: 2026. március 6. 09:20 ::

Az Orbán által emlegetett titkos jelentés három év börtönnel fenyegeti Magyar Péteréket

Megfogadva Orbán Viktor miniszterelnök tanácsát, Rogán Antal titkosszolgálatokért felelős miniszterhez fordult a 24.hu, hogy továbbítsa kérelmüket a titokgazda titkosszolgálathoz (amely lehet az Információs Hivatal vagy az Alkotmányvédelmi Hivatal) a Tisza Párt állítólagos ukrán pénzeléséről szóló nemzetbiztonsági jelentésének feloldása érdekében, és ennek megtörténte után küldjék el a dokumentumot.

Rogánék azonban nem jeleztek vissza, hogy mi történt a kérelemmel.

Orbán Viktor a szerdai ATV-s interjújában azt állította, hogy az ukránok pénzelik a Tiszát, és az erről szóló jelentést "nem lehetetlen megszerezni". Orbán arról beszélt, hogy "jelentős" összegek érkeznek a Tiszához az ukránoktól, ezeket informatikai és mozgósítási rendszerek kiépítésére használják. "Bár annyi pénzünk lenne, akár kettőnknek együtt, jó lenne!" – mondta az összegről.

Ez igen súlyos vád, mert a választáson induló pártoknak nyilatkozniuk kell, hogy nem fogadnak el külföldi támogatásokat, ha pedig ezt megszegik, akkor a támogatás kétszeresét kell befizetniük a költségvetésbe.

De lehet büntetőjogi következménye is: Magyar Péteréket akár három év börtönnel fenyegeti az Orbán által emlegetett nemzetbiztonsági jelentés.

Egy 2023-ban elfogadott törvény ugyanis ezt a választói akarat tiltott befolyásolása bűncselekménynek minősíti, korábban ilyen tényállást nem ismert a magyar büntetőjog. Emellett megfoszthatják Magyart a pártelnöki tisztségétől is (illetve a többi Tisza-vezetőt is az általuk betöltött posztjuktól), mert a foglalkozástól való eltiltást kiterjesztették a külföldi támogatást elfogadó pártok vezetőire.

A lap kereste a parlament nemzetbiztonsági bizottságának elnökét, Sas Zoltánt (Jobbik), de nem kaptak visszahívást. A testület MSZP-s tagja, Molnár Zsolt annyit mondott, hogy ő maga sem látta a jelentést, és a jövő heti bizottsági ülésen kezdeményezni fogja, hogy mutassák be nekik. Az ülés napirendi pontjai között egyelőre nem szerepel az ukránokról szóló jelentés.

A lap kereste a Tisza Pártot is, hogy mit szólnak Orbán vádjaihoz, mely szerint az ukránok pénzelik a pártot, és nem tartanak-e ennek következményeitől, de csak annyit közöltek: ez szerintük figyelemelterelés, és emiatt nem kívánnak nyilatkozni az ügyben.