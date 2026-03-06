A rendőrség nevében próbálnak meg csalók a közigazgatási bírság ellenőrzési felületén keresztül bankkártya-adatokat megszerezni - hívta fel a figyelmet az Országos Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon pénteken.
Mint írták, az adathalász csalók valótlan befizetés kezdeményezésére hívják fel a rendőrség nevében az érintetteket.
Felhívták a figyelmet arra: a személyes és banki adataik védelme érdekében fontos, hogy a rendőrség e-ügyintézési portálját kizárólag a https://ugyintezes.police.hu/ honlapcím beírásával érjék el az ügyfelek.
"Kérjük, hogy a https://magyarorszgpolice.bond/hu# oldalt ne nyissa meg, azon semmilyen adatot ne adjon meg, fizetési folyamatot ne kezdeményezzen!" - írták.
(MTI)