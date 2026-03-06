Anyaország :: 2026. március 6. 20:08 ::

A rendőrség nevében próbálnak csalók bankkártya-adatokat szerezni

A rendőrség nevében próbálnak meg csalók a közigazgatási bírság ellenőrzési felületén keresztül bankkártya-adatokat megszerezni - hívta fel a figyelmet az Országos Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon pénteken.

Mint írták, az adathalász csalók valótlan befizetés kezdeményezésére hívják fel a rendőrség nevében az érintetteket.

Felhívták a figyelmet arra: a személyes és banki adataik védelme érdekében fontos, hogy a rendőrség e-ügyintézési portálját kizárólag a https://ugyintezes.police.hu/ honlapcím beírásával érjék el az ügyfelek.

"Kérjük, hogy a https://magyarorszgpolice.bond/hu# oldalt ne nyissa meg, azon semmilyen adatot ne adjon meg, fizetési folyamatot ne kezdeményezzen!" - írták.

(MTI)