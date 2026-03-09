Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. március 9. 13:33 ::

Cigány terror Örkényen is: megöléssel és elásással fenyegették áldozatukat a rablók

A Dabasi Járási Ügyészség vádat emelt négy férfival szemben, akik egy vasútállomásra tartó férfit raboltak ki és bántalmaztak súlyosan.

A vádirat szerint a sértett 2025 novemberében este az örkényi vasútállomásra igyekezett, amikor felfigyeltek rá a vádlottak. Az egyik férfi cigarettát kért, és miután azt a sértett átadta, a férfi odahívta a társait. A férfi megfenyegette a sértettet, hogy menjen velük, különben megveri. A sértett félelmében követte a négy férfit a vasútállomás közelében lévő kietlenebb területre.

A négy vádlott körbeállta a sértettet, és követelték tőle az értékeit, azzal fenyegetve, hogy különben késsel bántalmazni fogják és elássák. A sértett átadta a mobiltelefont és a fejhallgatót, azonban ez a vádlottaknak nem volt elég. Az egyik férfi elővett egy kést, és közölte a sértettel, hogy le fogja szúrni. A sértett - mivel átadta minden értékét -, kérte, hogy engedjék elmenni. Ekkor az egyik vádlott ököllel arcon ütötte a férfit, majd két társa is bántalmazni kezdte. A társuk figyelt, nehogy arra menjen valaki. A bántalmazást követően az egyik támadó közölte a sértettel, hogy ha meglátja a településen, el fogja tenni láb alól.

A zsákmányolt értékeket a vádlottak pénzzé tették és elosztották egymás között.

A sértett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

A rendőrök néhány óra leforgása alatt azonosították és elfogták az elkövetőket.

A Dabasi Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő négy férfit minősített rablás bűntettével és súlyos testi sértés bűntettével vádolja. A vádlottakkal szemben végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltását kiszabását, valamint a sértett kárának megtérítését indítványozta az ügyészség - közölték honlapjukon.