A kutyának se kell Dobrev és Jakab együttérzése - vagy mégis?

„Elhatárolódunk a DK szolidaritásától. Felszólítjuk Jakab Pétert, hogy ne érezzen együtt velünk. Akkor már inkább támadjanak a nagypártok.” Ezt a közleményt tette közzé szerda reggel Facebook-oldalán a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.

Ezzel válaszoltak Dobrev Klára egy nappal korábban közzétett bejegyzésére, amiben a Demokratikus Koalíció elnöke szolidaritást vállalt velük, amiért a párt 78 választókörzetben állított jelöltet, de jelenleg közülük 39-en várnak jogorvoslatra. Dobrev közölte, muszáj leírnia, hogy szerinte valakik szervezetten, jogi úton próbálják megtámadni az MKKP nyilvántartásba vételét, amit tisztességtelennek és elfogadhatatlannak tart. „El a kezekkel a Kutyapárttól” és „Ne bántsd a Kutyapártot” – írta a DK elnöke.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt az elutasító válaszában jelezte, hogy dalpályázatot hirdetnek, „Klára nem kell segíteni” jeligére.

A bejegyzést azonban nem sokkal a közzététele után törölték.

Hétfőn vált biztossá, hogy minden eddiginél kevesebb, csak öt párt listájára lehet majd szavazni áprilisban, de az MKKP jelöltjei közül jelenleg 39-en várnak jogorvoslatra. Ha az összes helyen, ahol megtámadták a kutyapártos jelölt nyilvántartásba vételét, úgy döntene a területi választási bizottság, hogy jogos a fellebbezés, és megváltoztatná a választókerületi bizottság döntését, így elutasítaná a jelölt nyilvántartásba vételét, akkor az MKKP is elbukhatja a listás indulást. Azonban a nyilvántartásba vétel valójában formai vizsgálat, szinte soha nem változik meg a döntés, mert csak azt kell megvizsgálni, megvan-e az 500 érvényes ajánlás, vagy sem. A párt szerint nincs valós alapjuk a fellebbezéseknek, írja a Telex.

