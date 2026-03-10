Anyaország :: 2026. március 10. 10:47 ::

A kutyapárt szerint szervezett a fellebbezési akció a jelöltjeik ellen

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) szerint szervezett akció állhat amögött, hogy az utolsó pillanatban eddig közel 40 választókerületben fellebbezéseket nyújtottak be jelöltjeik nyilvántartásba vétele ellen - közölte a párt kedden az MTI-vel.

A párt közleményébe idézte Nagy Dávid pártigazgatót, a párt országos listájának vezetőjét, aki Facebook-oldalán arról írt, "valaki szervezetten, előre eltervezett módon, központi akcióként fellebbezte meg a jelöltjeink nyilvántartásba vételét az utolsó pillanatban". Hozzátette: ez az akció "nem a véletlen, és nem egy magányos állampolgár aggodalmának műve", ugyanakkor még nem tudják, ki csinálja, "de azt lehet tudni, hogy nem jószándékból, és nem a demokráciáért való szeretetéből teszi".

Úgy vélte, "valaki a jogrendszert sunyi módon felhasználva" próbálja megnehezíteni, hogy a párt országos listát állítson. A pártelnök szerint "ez is csak az időhúzás, a fárasztás, a gyanúkeltés és gyűlöletszítás miatt történik, hogy se mi, se a közvélemény ne a kampányra figyeljen, hanem a habosításra".

Nagy Dávid hangsúlyozta: a fellebbezéseknek nincs valós jogi alapjuk, és majd elbírálják azokat a területi választási bizottságok. Jelezte: várakozásaik szerint jelöltjeiket végül jogerősen nyilvántartásba veszik, így a választók szavazhatnak rájuk.