Anyaország :: 2026. március 12. 13:50 ::

Toroczkai: Orbán Viktor és Magyar Péter is ítélje el a Meta ismételt beavatkozását a választásba!

Felkérem Orbán Viktort és Magyar Pétert, hogy a saját Facebook-oldalukon ítéljék el a Meta ismételt beavatkozását a magyarországi választásokba! - írja X-bejegyzésében a Mi Hazánk elnöke, alább a folytatás.

Ítéljék el a Bűnvadászok 167 ezer követővel rendelkező Facebook-oldalának törlését, álljanak ki a szabad választások, a szólásszabadság, a véleményszabadság mellett!

A Bűnvadászok a bűnözőket üldözik bőrszínre, nemre, vallásra vagy más kritériumokra való tekintet nélkül. Szintén megkülönböztetés nélkül segít a bajba jutott honfitársainknak. Feladatát a társadalom szolgálatában, a törvényeket betartva, a rendőrséggel együttműködve végzi.

A Metánál már a bűnözők is a "védett kategóriába" tartoznak? Amennyiben Orbán Viktor és Magyar Péter nem ítéli el a szilícium-völgyi óriáscég újabb súlyos beavatkozását, egyértelművé teszik, hogy nem érdekeltek a tiszta, szabad választások megtartásában. Ebben az esetben felesleges vélt vagy valós ukrán, illetve orosz beavatkozás miatt tiltakozniuk, hiszen ebben az esetben azt üzennék, hogy a Meta nyilvánvalóan hatékonyabb, és nem is titkolt bevatakozása nem zavarja őket.

Várom tehát a kiállásukat a saját Facebook-oldalukon!