Anyaország :: 2026. március 13. 12:11 ::

Orbán ott lesz holnap Zelenszkijnek megmutatni

Most vasárnap mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és nem érdemes fenyegetni! - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Orbán Viktor kijelentette: Zelenszkij elnök csütörtökön újra kiállt az olajblokád mellett, az ukránok nem engedik oda a kormány szakértőit a Barátság vezetékhez, ami felér egy beismeréssel, helyette tovább zsarolják a magyarokat.

Hangsúlyozta, hogy az "ukrán" elnök Magyarország energiabiztonságát szántszándékkal veszélyezteti, mert egy ukránbarát kormányt akar hatalomra juttatni.

"A magyar békeszerető ember, mi nem keressük a konfliktust senkivel, de mindig megvédjük magunkat. Egy ilyen helyzetben közösen kell kiállnunk Magyarországért, közösen kell kiállnunk a hazánkért. Most vasárnap mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és nem érdemes fenyegetni! Március 15-én találkozzunk a Békemeneten! A hazádnak rád is szüksége van. Én ott leszek" - fogalmazott Orbán Viktor.

(MTI nyomán)