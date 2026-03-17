2026. március 17. 15:02

ORFK: mintegy 15 ezer ember nem használt biztonsági övet egy egyhetes ellenőrzés szerint

Mintegy 15 ezer ember nem használt biztonsági övet a március 9. és 15. között zajlott országos közúti ellenőrzés eredményei szerint - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata kedden a rendőrség honlapján.

A járművek ellenőrzése során a rendőrök 14 ezer 759 alkalommal tapasztalták a biztonsági öv használatának elmulasztását. Túlnyomórészt - 11 ezer 156 esetben - a járművezető nem kapcsolta be az övét, a gyermekbiztonsági rendszert 293 esetben nem használták, míg 69 motorkerékpáros bukósisak nélkül közlekedett - olvasható a Police.hu oldalon.

Mint írták, az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) március 9. és 15. között Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott közúti ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott.

Az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország teljes területén elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek használatát, valamint a segédmotoros járművel és a motorkerékpárral közlekedők bukósisak-viselését ellenőrizték a rendőrök.

Felhívtáka figyelmet arra, hogy a passzív biztonsági eszközök használatával a balesetek során bekövetkező személyi sérülések jelentős része megelőzhető, illetve a sérülés foka csökkenthető.

(MTI)