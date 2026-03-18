Rákay "Philip" "kozmikus tolmács" felesége is állami kitüntetést kapott

Tudományos szempontból nehezen értelmezhető munkásságáért Magyar Érdemrend Lovagkeresztje címmel tüntették ki Rákay Philip feleségét. Az állami elismerést "a magyarság küldetéséről, sorsfordulatairól és szakrális jelképeiről publikált művei" miatt kapta - írja a Kontroll.

Wieber Orsolya a Facebookon számolt be arról, hogy "a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenység elismeréseként", illetve "a magyarság küldetéséről, sorsfordulatairól és szakrális jelképeiről publikált művei elismeréseként" vehette át a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét. Hogy mik ezek a haza érdekeit előmozdító tevékenység, arra Wieber így írt:

Hálával tartozom a Teremtőnek, hogy nap mint nap ezzel az emberi lelket felemelő, s a tudatot lenyűgöző munkával – a Létezés jelekben való látásával, a keresztény kozmológia jelképeinek olvasásával, az 555 éves Csízió kalendáriumi tradíció asztrális és évköri szimbólumrendszerének újraélesztésével, a Mennyben fogant magyar Boldogasszonyi hagyomány ápolásával, Hazánk beavató csillagzatának, s az égig érő kozmikus történelemnek az olvasásával – bízott meg.

Wieber Orsolya munkásságát és a Csízió kalendáriumi tradíciót a magyarplanetas.hu oldalon lehet követni. A Wieber munkásságát megjelenítő honlapon azt is meg lehet tudni, hogy a "PLANÉTÁS nem jövendőmondó, hanem kozmikus tolmács: az ég jeleiből az idő rendjét és a történelmi korszakok szellemi kérdéseit olvassa". Nem az eljövendőt jósolja, hanem azt a rendet kutatja, amelyben az egyéni és közösségi sors értelmet nyer. "Életünk történései mögött ugyanis – az önbecsapás áldozatává vált énünknél jóval magasabban – Isteni Törvény áll" – olvasható a honlapon.

Ugyanezt az állami kitüntetést egyébként Rákay már 2018-ban átvehette a kultúráért is felelős akkori minisztertől, Balog Zoltántól. Így most már a férj és a feleség is lovagkeresztes.

Rákay Kálmán neve nem ismeretlen a Fidesz körül. Ő volt az, aki a vasárnapi Békemenet színpadára felkonferálta Orbán Viktor miniszterelnököt. A NER régi kegyeltje, az elmúlt években számos, milliárdos nagyságrendű állami támogatás és közpénzből finanszírozott megbízás kísérte. A támogatások elsősorban filmes és televíziós produkciókhoz, valamint tanácsadói tevékenységéhez kapcsolódnak. Ezek közül kiemelkedik a Most vagy soha! (Petőfi-film) 7 milliárd forintos költésvetése, amelyből 4,5–4,8 milliárd forint közvetlen gyártási támogatás, további 2,1–2,3 milliárd forint közvetett állami támogatás adókedvezmények formájában.

Az Aranybulla 600 millió forint közvetlen támogatást kapott. Rákay cégein keresztül is jelentős forrásokhoz jutott, amelyek gyakran állami megbízásokból vagy a politikai szférához köthető projektekből származtak: A Norton Consulting Zrt. nevű cég 2021-ben például 540 millió forintos forgalom mellett 392 milliós adózott profitot termelt. 2022-ben a profit már elérte az 1,3 milliárd forintot, amit 2024-ben is meg tudott ismételni.

A Norton Consulting a tulajdonosa a Tarányi Nonprofit Kft.-nek is, amely számos nagyértékű ingatlant szerzett meg. Az övék lett a badacsonytomaji Ranolder villa, amely korábban a miniszterelnök veje, Tiborcz István portfóliójának része volt. A szomszédos Hegymagas egyik jellegzetes épületét, a Tarányi-présházat is megszerezte Rákay Philip cége. Az itt működő éttermet pedig a Tarányi Présház 1780 Kft. üzemeltette, ahol az ügyvezető Wieber Orsolya volt. A négyezer négyzetméteres telken álló épületet egykor a veszprémi püspök használta nyaralóként.