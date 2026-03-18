2026. március 18. 11:16

"Kössük a nácit fel!" - Elv- és fajtársakkal szerveznek "rendszerbontó nagykoncertet" Puzsérék

Puzsér Róbert április 10-ére „rendszerbontó nagykoncertet” szervez. A felkérésre már több mint harminc előadó igent mondott, köztük Azahriah. Minden fellépő egy rendszerkritikus dalt ad elő a koncerten, ami demonstráció és kulturális esemény lesz egyben, írja az Index.

Tóth Jakab újságíró, youtuber azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy „talán túlzásnak érződik, de a szavak ideje lejárt, minden politikus elmondta a saját ajánlatát, nagyjából tudjuk, hogy április 12-én miről szavazunk, de emiatt megnyílik a tér másnak is, ez pedig a kultúra és a zene”.

Puzsér Róbertnek meggyőződése, hogy a politika a kultúra tulajdonsága. „A politika a kultúrából következik. Amilyen a kultúra, olyan a politika, a ma kultúrája a holnap politikája. Amilyen Magyarországon a politika, az semmiféle kultúrából nem következik, hanem annak alapja és termőtalaja a kultúrharc, amiből identitáspolitika következik, amiből ez a hideg polgárháború következik, ami Magyarországon zajlott az elmúlt 35 évben, és amelynek a nyertese a Fidesz. A hideg polgárháború megnyerése után egy demokratikus választáson az elmúlt 16 évben leválthatatlan, jóformán kihívhatatlan önkényuralmat hegesztettek” – fogalmazott a publicista.

Puzsér Róbert úgy látja, „a beszélő fejek már mindent elmondtak, ami elmondható. Rendeztünk két olyan demonstrációt, ahol a szónokaink minden, számunkra fontos kritikai narratívát elmondtak a rendszerről. Csakhogy a rendszerellenességnek van egy érzelmi hangoltsága is. Az elmúlt 16 évvel szembeni elégedetlenséget azok a dalok közvetítik, amelyek azt az indulatot, ami a fiatal nemzedékekben, az aktívakban, az értelmiségiekben és a városlakókban felgyűlt, kulturális mederben tartják. Ebben a kulturális mederben érzik fontosnak magukat kifejezni az előadók, és kifejezni a rendszerellenes indulatukat. Ez sokféle zengő, zúgó mocskos fideszezést generál országszerte. A mi tervünk az, hogy április 10-én a Hősök terén ezeket a rendszerellenes érzelmi indulatokat az ahhoz tartozó dalok képében összecsatornázzuk, egymásba vezetjük, és ezáltal a kultúrát és a politikát egy csatornába vezetjük. A kultúra erejével hajtjuk meg a politikát.”

Puzsér Róbert kifejtette: „A célunk, hogy meghajtsuk ezzel a rendezvénnyel a választói hajlandóságot, minél nagyobb részvételt érjünk el a két nappal későbbi április 12-i választáson. Azt akarjuk üzenni, felfelé és lefelé egyaránt, hogy a következménytelenség kora véget ért. Azt akarjuk üzenni, hogy a magyar történelem fordulóponthoz érkezett. Azt hiszem, ezt az értelmiség már tudja, a városlakók zöme már tudja, a fiatalok és aktívak tömegei már tudják. Biztos vagyok abban, hogy van Magyarországon egy olyan tömeg, amelyik nem követi az aktuálpolitikát, de rezonál azoknak az előadóknak az üzeneteire, akik hosszú évek óta fejezik ki a maguk rendszerkritikus dalaival a rendszerrel szembeni elégedetlenséget.”

– A Polgári Ellenállás április 10-ére, a Hősök terére rendszerbontó nagykoncertet hirdet, hogy elbúcsúztassuk közösen a moszkovita illiberalizmust. A célunk, hogy a Hősök terén felállított színpadunk előtt a Dózsa György úton a közönség azoknak az előadóknak a rendszerkritikus szerzeményeit hallgassa meg, amely előadók fontosnak érzik, hogy a maguk kulturális erejét a politikai változás medrébe hajtsák be – mondta a publicista, elárulva, hogy az elmúlt két hétben végigtelefonálta a rendszerkritikus dalokkal rendelkező előadókat.



Tényleg velük akarják eltakarítani a moszkovitizmust?...



Megyeri Ferenc, a PICSA énekese, tiltott önkényuralmi jelképpel a pólóján (fotó: Hammerworld)



Kádárból is csak úgy áradt a Moszkva-ellenesség...

Több mint harminc fellépő igent mondott a felkérésre, valamennyi zenész egy rendszerkritikus dalt ad elő a koncerten, ami demonstráció és kulturális esemény lesz egyben. Puzsér Róbert nem emlékszik arra, hogy Magyarországon lett volna ilyen rendezvény korábban, majd néhány nevet be is jelentett a fellépők közül: Kardos-Horváth János, Hétköznapi Csalódások, Kilakikitt, Coo Lee, Molnár Tamás, Ivan and the Parazol, valamint Azahriah.

Magyarakasztásért lihegő kommunistákkal a "polgárháború ellen"

Az említett Hétköznapi Csalódások egyik hírhedt dala az alábbi - kultúra ez a javából: