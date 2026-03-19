Anyaország, Háború :: 2026. március 19. 11:56 ::

Nincs kormányinfó ukrajnázás nélkül

A magyar kormány újabb három ukrán állampolgár Magyarországról, illetve a schengeni övezetből való kitiltásáról döntött - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a kormányinfón.

Gulyás Gergely elmondta, a kitiltás egy Omelcsenko nevezetű, egykori ukrán hírszerző tábornokot és politikust, az ukrán hadsereg Zelenszkij elnök által kitüntetett, Karasz nevezetű őrnagyát, a neonáci C14 csoport vezetőjét, továbbá Borisz Tizenhausen ukrán politikai elemzőt érinti.

Emlékeztetett: ők személyesen fenyegették Magyarországot azzal, hogy Ukrajna katonai támadást is intézhet az ország ellen, vagy a miniszterelnököt, illetve ( vágottgyanús videón ) a családját fenyegették.

Ez az európai kultúrkörtől távol áll, ezért nem indokolt, hogy ők akár Magyarországra, akár Európába beléphessenek, úgyhogy az ennek megfelelő intézkedéseket a csütörtöki napon a kormány megteszi - jelezte.

(MTI nyomán)