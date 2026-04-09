Toroczkai: a Hazai Vásár egyfajta demonstráció is

Hatvanban zárta országjárását a Hazai Vásár, amelyet minden vármegyébe eljuttatott a Mi Hazánk. Az eddigi rendezvényekhez hasonlóan húsvét szombatján is ezres nagyságrendben látogattak ki a nap folyamán az előadásokkal, kulturális programokkal, koncertekkel tarkított eseményre.

A Mi Hazánk pártigazgatója, Szabadi István szerint a Hazai Vásár sikerének titka az őszinte tenni akarás. „Mi nem beszélünk, hanem megmutatjuk, mit akarunk csinálni” – szögezte le. A Magyar Jelen riportjában Toroczkai László és Szabadi István mellett kistermelők, előadók és látogatók is elmondják, miért tartják fontosnak az ehhez hasonló rendezvényeket.