Egyetlen ország sem szerepelt a megfelelő helyen azon az Afrika-térképen, amelyet az amerikai külügyminisztérium a Rio de Janeiróban rendezett AIDS 2026 világkonferencián mutatott be a héten.
A Reuters a felvételek elemzését követően rámutatott, hogy a tárca prezentációjában szereplő térképen az OpenAI mesterségesintelligencia-eszközeire utaló vízjel volt látható.
Az amerikai külügyminisztérium teljes felelősséget vállalt a történtekért. Közlése szerint a hibás térkép azért kerül a prezentációba, mert a konferencia előtt egy munkatárs sietve módosította az előadás diáit.
A tárca hangsúlyozta, hogy a hiba ellenére a konferencián érdemi és konstruktív egyeztetések zajlottak, az Egyesült Államok pedig továbbra is elkötelezett a HIV/AIDS elleni küzdelem mellett.
(MTI)