Külföld :: 2026. július 30. 17:11 ::

Egyetlen ország elhelyezkedését sem sikerült eltalálni a térképen, melyet az amerikai külügy mutatott be az AIDS-világkonferencián

Egyetlen ország sem szerepelt a megfelelő helyen azon az Afrika-térképen, amelyet az amerikai külügyminisztérium a Rio de Janeiróban rendezett AIDS 2026 világkonferencián mutatott be a héten.

A Reuters a felvételek elemzését követően rámutatott, hogy a tárca prezentációjában szereplő térképen az OpenAI mesterségesintelligencia-eszközeire utaló vízjel volt látható.

Az amerikai külügyminisztérium teljes felelősséget vállalt a történtekért. Közlése szerint a hibás térkép azért kerül a prezentációba, mert a konferencia előtt egy munkatárs sietve módosította az előadás diáit.

A tárca hangsúlyozta, hogy a hiba ellenére a konferencián érdemi és konstruktív egyeztetések zajlottak, az Egyesült Államok pedig továbbra is elkötelezett a HIV/AIDS elleni küzdelem mellett.

(MTI)