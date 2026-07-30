Egyetlen ország sem szerepelt a megfelelő helyen azon az Afrika-térképen, amelyet az amerikai külügyminisztérium a Rio de Janeiróban rendezett AIDS 2026 világkonferencián mutatott be a héten.
A Reuters a felvételek elemzését követően rámutatott, hogy a tárca prezentációjában szereplő térképen az OpenAI mesterségesintelligencia-eszközeire utaló vízjel volt látható.
https://t.co/E13pTppqzZ An incorrect map of Africa displayed by the U.S. State Department during the AIDS2026 conference. via /u/Eat-shit-reddit- pic.twitter.com/uC9HwT7RnW— pics (@picsreddit) July 29, 2026
Az amerikai külügyminisztérium teljes felelősséget vállalt a történtekért. Közlése szerint a hibás térkép azért kerül a prezentációba, mert a konferencia előtt egy munkatárs sietve módosította az előadás diáit.
A tárca hangsúlyozta, hogy a hiba ellenére a konferencián érdemi és konstruktív egyeztetések zajlottak, az Egyesült Államok pedig továbbra is elkötelezett a HIV/AIDS elleni küzdelem mellett.
(MTI)