Anyaország :: 2026. július 30. 16:48 ::

Kétszeresére növelik a horvát-magyar gázvezeték-kapacitást

Megállapodott a horvát Plinacro és a magyar Földgázszállító Zrt. (FGSZ) a horvát-magyar földgáz-összeköttetés kapacitásának növeléséről - közölte csütörtökön a horvát földgázszállító rendszerüzemeltető.

A két társaság közös nyilatkozata szerint a Drávaszerdahely-Alsómiholjác határkeresztező pont Horvátországból Magyarországra irányuló kapacitását óránként 200 ezerről 400 ezer szabványos köbméterre növelnék.

A bővítéshez még be kell fejezni a Bosiljevo-Sziszek, valamint a Kozarac-Sziszek gázvezeték építését. A megemelt kapacitás a tervek szerint 2026. december 31-től állhat rendelkezésre.

(MTI)