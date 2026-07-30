Külföld, Videók :: 2026. július 30. 16:44 ::

Megint betörtek Ceutába a vadak

Káosz alakult ki Ceutában, miután az észak-afrikai spanyol autonóm városba tömegesen jutottak be határsértők Marokkó felől csütörtökön.

A spanyol közszolgálati televízió (TVE) két-háromezerre becsülte azok számát, akik ez elmúlt órákban úszva, vagy a hullámtörő gáton és a biztonsági kerítéseken átmászva érték el a Spanyolországhoz tartozó területet.

A helyszíni beszámoló szerint a spanyol hatóság tehetetlennek bizonyult a zömében fiatalokból álló emberáradattal szemben, akik között gyerekek is vannak.

Una oleada de personas, miles de ellas, ha cruzado sin control de Marruecos a Ceuta. La Guardia Civil y los medios de emergencia, superados, solo se ocupan de los heridos. Los agentes han tenido que abrir las verjas, porque querían evitar que se forme un tapón… pic.twitter.com/pYFnAmbgLw July 30, 2026

A marokkói oldalon láthatóan összehangolt módon indult meg a tömeg, és anélkül érték el a határszakaszt, hogy látható rendőri jelenlétbe ütköztek volna, csupán egy ponton próbálta egy tucatnyi rendőr feltartóztatni őket - részletezte az EFE hírügynökség marokkói tudósításában.





No vienen huyendo de ninguna guerra, ni de la pobreza. Es una invasión. Son hombres en edad militar llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez para que asalten nuestras fronteras para que después deambulen por las calles de España diciendo "Viva Pedro Sánchez".… ¡SOS Ceuta!No vienen huyendo de ninguna guerra, ni de la pobreza. Es una invasión. Son hombres en edad militar llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez para que asalten nuestras fronteras para que después deambulen por las calles de España diciendo "Viva Pedro Sánchez".… pic.twitter.com/Vuk2PeSIsb July 30, 2026

A történteket megelőzően Ceuta vezetése már kérte a spanyol központi kormány segítségét, mert az elmúlt két hétben több mint 1500 ember úszott át Marokkó felől a tengeren. Az elmúlt 24 órában hárman, ebben a hónapban pedig már 11-en vesztették életüket az átkelés közben. A város mintegy 500 főre tervezett ideiglenes befogadóközpontja (CETI) teljesen megtelt, az újonnan érkezők már az utcán alszanak, mert nem tudják őket hol elhelyezni.

A csütörtöki események hatására Juan Jesús Vivas, Ceuta elnöke ismét a kormányhoz fordul, de ezúttal vészhelyzet kihirdetésére, az érintett határszakasz azonnali lezárására és a hadsereg kivezénylésére szólította fel.

"Spanyolország kormánya teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy azonnal reagáljon a Ceutában kialakult helyzetre. Mozgósítjuk az összes szükséges erőforrást, együttműködünk a marokkói és a nemzetközi hatóságokkal, valamint előkészítjük a rend mielőbbi helyreállításához szükséges intézkedéseket" – írta Pedro Sánchez kormányfő az X közösségi platformon miután telefonon egyeztetett Ceuta elnökével.

A belügyminisztérium közleményben reagált, amelyben elutasította a vészhelyzet kihirdetését, arra hivatkozva, hogy az arról szóló polgári védelmi szabályozás nem sorolja a kockázati tényezők közé a migrációs hullámokat. A kialakult helyzetért az embercsempész hálózatokat okolta, amelyek kihasználják, hogy a spanyol legfelsőbb bíróság megtiltotta a gyorsított, eljárás nélküli visszatoloncolásokat.

A szaktárca tájékoztatása szerint Spanyolország és Marokkó a nap folyamán megállapodott a helyzet közös kezeléséről, és a határsértők visszaküldését célzó intézkedések felülvizsgálatáról. Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter pénteken Ceutába utazik.

A spanyol ellenzéki pártok a központi kormányt tették felelőssé. A konzervatív Néppárt (PP) szerint a kabinet elhanyagolta saját felelősségét, ezzel együtt pedig Spanyolország és Európa határainak ellenőrzését. A Vox párt pedig inváziónak nevezte a ceutai eseményeket.

Nem először fordul elő tömeges határsértés a ceutai tengerparti szakaszon. 2021-ben néhány nap alatt nap alatt, több mint 10 ezer ember jutott át a déli Tarajal-határátkelőnél lévő hullámtörőn keresztül Marokkóból Spanyolországba. A helyszíni beszámolók szerint a marokkói hatóságok enyhítették két tengerparti határszakasz őrizetét, és napokig meg sem próbálták feltartóztatni a Spanyolország felé tartó emberek tömegét. A spanyol sajtó a két ország között akkor fennálló komoly diplomáciai konfliktusra vezette vissza a történteket.

(MTI)