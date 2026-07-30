Külföld :: 2026. július 30. 17:22 ::

Vörös terrorista fenyegetést kapott az olasz igazságügy-miniszter

A Vörös Brigádok terrorista szervezet aláírásával Carlo Nordio igazságügy-minisztert halállal fenyegető felirat jelent meg Róma egyik kerítésfalán - közölték a hatóságok csütörtökön.

A külvárosi via Portuense út egyik falán olvasható a "Nordio beteszlek egy R4-be" felirat.

A piros festékkel írt fenyegetést egy ötágú csillag és a BR rövidítés zárja, amely a Brigate Rosse, vagyis a Vörös Brigádok terrorszervezet szervezetet idézi.

A rövid üzenet Aldo Moro kereszténydemokrata politikus halálára utal, akit a Vörös Brigádok 1978 márciusában raboltak el. Holttestét ötvenöt nappal később egy Renault4 típusú jármű csomagtartójában találták meg Róma egyik központi utcájában.



Si tratta di un gesto vile e inaccettabile che richiama simboli e metodi che appartengono alle pagine più buie della nostra storia. Solidarietà al ministro della Giustizia Carlo #Nordio per la grave scritta intimidatoria comparsa a Roma con la firma delle #BrigateRosse Si tratta di un gesto vile e inaccettabile che richiama simboli e metodi che appartengono alle pagine più buie della nostra storia. pic.twitter.com/yekVYbCDiU July 30, 2026

A Carlo Nordiót ért fenyegetést a kormánypártok és az ellenzéki erők egyaránt elítélték. Giorgia Meloni szolidaritását fejezte ki a miniszternek. A kormányfő "nagyon súlyos és elfogadhatatlan megfélemlítésnek" nevezte a feliratot.

A terrorizmus legsötétebb éveire és a Vörös Brigádokra történt utalást "a leghatározottabban el kell ítélni, bármilyen kétség nélkül" - olvasható a miniszterelnöki hivataltól kiadott közleményben.

A szélsőbaloldali Vörös Brigádok a hetvenes évektől volt jelen az olaszországi politikai életben. A terrorista szervezet első, 1988-ig tartó fázisában, amelyet Olaszországban óloméveknek is neveznek, közel kilencven politikust, bírót, ügyészt és rendőrt gyilkoltak meg.

A magát "fegyveres pártnak" tartó szervezet a kilencvenes években újraalakult: 1999-ben Massimo D’Antona, 2002-ben Marco Biagi jogászokat lőtték le.

A Vörös Brigádok tagjai közül többen jelenleg is börtönbüntetésüket töltik.

(MTI)