Anyaország :: 2026. július 30. 17:50 ::

A sürgősségi fogamzásgátlásról és a szívhangrendeletről tárgyaltak "civilek" (mint pl. a TASZ és az Amnesty) az egészségügyi miniszterrel

A sürgősségi fogamzásgátlásról és a szívhangrendeletről tárgyaltak a női reproduktív egészség területén dolgozó civil szervezetek és szakértők Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, Svéd Tamás parlamenti államtitkárral és Ilku Lívia közigazgatási államtitkárral csütörtökön - tájékoztatták a civil szervezetek az MTI-t.

Azt írták, a megbeszélésen szóba került a szívhangrendelet visszavonása, a sürgősségi fogamzásgátlás jobb elérhetősége, különösen a 72 és 120 órás készítmények vénykötelességének feloldása, valamint a gyógyszeres terhességmegszakítás szabályozása is. Közölték: ezek olyan tudományos bizonyítékokon alapuló eljárások, amelyek a nők egészségét és biztonságát szolgálják, és amelyek korszerű szabályozása már régóta esedékes. Jelezték: ezekben a kérdésekben alapvetően szakmai konszenzus alakult ki, a minisztérium az egyeztetések alapján készült szakmai ajánlásokat nyilvános konzultációra fogja bocsátani.

A civilek hangsúlyozták az átfogó szexuális nevelést és oktatást célzó strukturális változások szükségességét, és sürgették annak biztosítását, hogy a reprodukciós jogok gyakorlása az anyagi helyzettől függetlenül minden nő számára elérhető legyen. Szorgalmazták a nők egészségügyi rendszerben és családvédelmi konzultációk során tapasztalt hátrányos megkülönböztetésének felszámolását is.

A civil szervezetek felajánlották szakmai tudásukat és tereptapasztalatukat, és hangsúlyozták, hogy hosszú távú, partneri együttműködést szeretnének kialakítani a minisztériummal.

A megbeszélésen részt vett az Amnesty International Magyarország, az EMMA Egyesület, az Élet.Érzés Egyesület, a Független Bábák Szövetsége Egyesület, a Kis Veréb Alapítvány, a KORE Koraszülöttekért Országos Egyesület, a Magyar Dúlakör Egyesület, a Magyarországi Dúlák Egyesülete MODULE, a Másállapotot a Szülészetben mozgalom, a MENŐK - Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület, a Muri Phen - Az én húgom Roma Női Informális Csoport, a NANE Egyesület, a Patent Egyesület, a Szoptatásért Magyar Egyesület, valamint a Társaság A Szabadságjogokért (TASZ) .