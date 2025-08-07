Elcsatolt részek :: 2025. augusztus 7. 11:10 ::

Visszatért hivatalába a marosvásárhelyi polgármester

Visszatért csütörtökön hivatalába Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, miután éjfélkor lejárt az ellene a román Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) által elrendelt hatósági felügyelet és polgármesteri teendőitől való eltiltás.

Az erdélyi város elöljárója csütörtökön közösségi oldalán jelentette be, hogy ismét ellátja polgármesteri teendőit. "Ma éjféltől ismét teljes felelősséggel látom el a polgármesteri feladataimat" - írta Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében. Ehhez több fotót is mellékelt, amint átvesz több iratköteget a távollétében ügyvivő polgármesterként eljáró Kovács Mihály Levente RMDSZ-es alpolgármestertől.

A Pontmaros helyi portál közlése szerint a polgármesteri feladatkör gyakorlásától négy hónapja eltiltott Soós azután térhetett vissza a marosvásárhelyi városházára, hogy augusztus 6-án éjfélkort lejárt az ügyében elrendelt hatósági felügyelet és eltiltás. A román korrupcióellenes ügyészség ugyanis nem kérte ennek meghosszabbítását, és újabb intézkedéseket sem jelentett be az elöljáró ellen. A DNA marosvásárhelyi kirendeltsége egyelőre nem adott ki tájékoztatást az ügyben.

"Köszönöm mindenkinek, aki kitartott, dolgozott, hitt - különösen kollégáimnak és Önöknek, marosvásárhelyieknek" - fogalmazott Soós Zoltán. Azt ígérte, hogy a következőkben "még nagyobb lendülettel" folytatódik a munka egy élhetőbb, fejlődő városért. "A nehézségek nem gyengítenek meg bennünket - csak megerősítenek" - húzta alá bejegyzésében.

Kovács Mihály Levente alpolgármester is közösségi oldalán üdvözölte felettese visszatérését. "Győzött az igazság!" - írta. Úgy vélte, a döntés nemcsak az elöljárót igazolja, azokat is, akik hittek benne. Marosvásárhelynek a közös munka folytatására, stabilitásra és együttműködésre van szüksége - tette hozzá.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) marosvásárhelyi és Maros megyei szervezete kezdettől kiállt Soós Zoltán mellett. Politikai indíttatásúnak nevezték az ügyet, mely által meggyőződésük szerint a román hatalom és igazságszolgáltatás a közösségi stabilitást és az etnikai együttműködés modelljét akarta megbontani a románok és magyarok által szinte fele-fele arányban lakott Marosvásárhelyen. Az RMDSZ egy hete online petíciót indított annak érdekében, hogy az elöljáró mielőtt visszatérhessen hivatalába.

A DNA tavaly decemberben indított vizsgálatot Soós Zoltán ellen korrupció gyanújával. Az ügyészek szerint a polgármester 2021-2024 között 1 009 764 lej (83,4 millió forint) értékben fogadott el műtárgyakat egy üzletembertől cserébe azért, hogy a városháza közbeszerzési szerződéseket kössön az illető cégével, és időben fizessen. A DNA szerint az ügyben gyanúsítottként szereplő üzletember cégével a városháza közterületek és a csatornarendszer karbantartására, illetve infrastrukturális beruházások kivitelezésére kötött szerződést.

A DNA szerint 2022. november 25-én Soós Zoltán egy általa ellenőrzött egyesületen keresztül további 30 ezer lej értékű, szponzori szerződés formájában kifizetett vesztegetést fogadott el az üzletember egyik vállalkozásától, annak ellentételezéseként, hogy a polgármesteri hivatal kilenc alkalommal együttesen 275 355 lej értékű beszerzési szerződést kötött az illető céggel.

A DNA marosvásárhelyi kirendeltsége áprilisban bejelentette, hogy Soós Zoltán ügyében kiterjesztették a bűnvádi eljárást, és a vesztegetés elfogadásának gyanúja mellett nem a nyilvánosságnak szánt információk felhasználásával és erre való felbujtással is gyanúsítják. Az elöljárót 60 napra polgármesteri feladatköre gyakorlásától is eltiltották, a tiltást júniusban újabb 60 napra meghosszabbították.

Soós Zoltán 2020 óta Marosvásárhely polgármestere, tavaly választották újra. Mindkét alkalommal függetlenként, a magyar politikai szervezetek támogatásával nyert választást az erdélyi városban.

(MTI)