Csodálatos fogadtatásban volt részem Marosvásárhelyen, ahol nem fértünk be a lefoglalt terembe, ezért a szabad ég alatt kellett megtartani az éjszakába nyúló fórumomat - írja X-bejegyzésében a Mi Hazánk elnöke, alább a folytatás.
Annak ellenére jöttek el ilyen sokan, hogy a parlamenti ülés miatt az utolsó pillanatban kellett módosítani az időponton, és valamilyen rejtélyes okból visszamondták a korábbi helyszínt is, így egy új rendezvényteremben kellett volna megtartani az országjárásom erdélyi fórumát.
Nem fértünk be azonban a terembe, ezért a szabad ég alatt tartottuk a fórumot. Délután pedig a Mi Hazánk küldöttségével részt vettünk a Székelyföld önrendelkezéséért rendezett felvonuláson.
Köszönöm ezt a csodálatos fogadtatást! Minden magyar felelős minden magyarért!
