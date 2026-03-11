Elcsatolt részek :: 2026. március 11. 12:28 ::

Marosvásárhelyen sem fértek be Toroczkaiék a lefoglalt terembe

Csodálatos fogadtatásban volt részem Marosvásárhelyen, ahol nem fértünk be a lefoglalt terembe, ezért a szabad ég alatt kellett megtartani az éjszakába nyúló fórumomat - írja X-bejegyzésében a Mi Hazánk elnöke, alább a folytatás.

Annak ellenére jöttek el ilyen sokan, hogy a parlamenti ülés miatt az utolsó pillanatban kellett módosítani az időponton, és valamilyen rejtélyes okból visszamondták a korábbi helyszínt is, így egy új rendezvényteremben kellett volna megtartani az országjárásom erdélyi fórumát.

Nem fértünk be azonban a terembe, ezért a szabad ég alatt tartottuk a fórumot. Délután pedig a Mi Hazánk küldöttségével részt vettünk a Székelyföld önrendelkezéséért rendezett felvonuláson.

Köszönöm ezt a csodálatos fogadtatást! Minden magyar felelős minden magyarért!