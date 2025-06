Videók, Antimagyarizmus :: 2025. június 15. 20:32 ::

A lakásterrorista visszatért?

Mint ismeretes, a Bűnvadászok egy Nagytétényi úti ingatlannál segítettek abban, hogy végre kiköltözzön onnan az ott jogcím nélkül tartózkodó, az idős tulajdonost meglopó és kihasználó agresszív élősködő. A tulajdonosok összepakolták és levitték a tárolóba a lakásbitorló dolgait. Persze az időközben felbukkanó élősködő nagy műsort rendezett, és kihívta a rendőrséget.

Természetesen az egyik tulajdonos, Kutas Etelka is hívta a rendőröket. A végén pedig a folyamatosan fenyegetőző antiszociális bitorló mellett még Bartal Andrást, a Bűnvadászok operatőreit, és a tulajdonosokat is előállították. De miért vitték őket be? És hogyan folytatódott a történet? A most követő összeállításból kiderül.