2025. augusztus 19. 21:37

Orvos a lerombolt Gázából: még az ételosztáson is lőnek, ez csak szándékos népirtás lehet

A legvisszafogottabb becslések szerint is 60-80 ezer közé tehető 2023. október 7. óta a Gázai övezet civil áldozatainak a száma. A Partizánnak (!) az Orvosok Határok Nélkül humanitárius orvoscsapatának projektkoordinátora, a jelenleg is Gázavárosban tartózkodó dr. Caroline Willemen számolt be arról, hogyan zajlik az élelmiszer- és ivóvízellátás akadályozása, milyen mértékű az övezetben az éhínség, hogyan veszik célba a civil lakosságot, és legfőképp: miért merik határozottan kijelenteni, hogy mindezek mögött népirtó szándék áll.