Külföld :: 2025. május 12. 13:03 ::

Algéria újabb francia diplomatákat utasít ki

Algéria - a diplomáciai protokoll súlyos megsértésére hivatkozva - ismét francia diplomatákat utasít ki az algériai állami hírügynökség (APS) hétfői közlése szerint.

A hírt az észak-afrikai ország külügyminisztériuma egyelőre nem erősítette meg, francia diplomáciai források viszont arról tájékoztattak, hogy a döntést Algír vasárnap közölte a francia nagykövetség ügyvivőjével, a kiutasítottak számát azonban nem közölték, sem azt, mikor lép hatályba a kiutasításról szóló döntés.

Az APS úgy tudja, az ügyvivőt azt követően kérették be, hogy "a francia fél sokadszorra sem tartotta be az Algériában működő francia diplomáciai és konzuli képviseletekre kirendelt hivatalnokokra vonatkozó megállapított eljárásokat". A hírügynökség egyúttal idézte a hatóságok vonatkozó közleményét is, amelyben azt vetik Párizs szemére, hogy az utóbbi időben nem kevesebb, mint tizenöt, diplomáciai, illetve konzuli feladatokat ellátó francia állampolgár állt munkába Algériában anélkül, hogy megfelelő akkreditációs kérelmet nyújtottak volna be.

Az algériai hatóságok április közepén a francia belügyminisztérium 12 dolgozóját minősítették nemkívánatos személlyé, és 48 órát adtak nekik az ország elhagyására. Az algériai kormány akkor azt közölte, a lépés válasz volt Algéria franciaországi konzulátusa egyik alkalmazottjának őrizetbe vételére.

Franciaország ezt követően a konzulátus 12 munkatársát utasította ki és konzultációra hazarendelte algíri nagykövetét is.

(MTI)