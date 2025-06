Külföld, Gazdaság :: 2025. június 11. 18:58 ::

Trump bejelentette: megszületett az amerikai-kínai kereskedelmi megállapodás

Megszületett az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi megállapodás - jelentette be szerdán Donald Trump amerikai elnök, nem sokkal azután, hogy washingtoni és pekingi tárgyalófelek Londonban keretegyezségre jutottak a kétoldalú kereskedelmi feszültségek enyhítéséről, valamint a kínai ritkaföldfém- és ipari alkatrész-export korlátozásainak feloldásáról.



Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter és He Lifeng kínai miniszterelnök-helyettes Londonban (fotó: Reuters)

"A megállapodás Kínával elkészült, és már csak Hszi elnök és az én végső jóváhagyásomra vár" - írta az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon. "Kína előre biztosítja a mágnes- és ritkaföldfém-ellátást. Mi pedig teljesítjük, amit vállaltunk, többek között azt is, hogy a kínai diákok továbbra is tanulhatnak amerikai egyetemeken, amit én mindig is támogattam. Mi összesen 55 százalékos vámtarifát alkalmaztunk, Kína pedig 10 százalékot" - írta az elnök.

Hozzátette: "Hszi elnökkel szorosan fogunk együttműködni annak érdekében, hogy Kína megnyissa piacát az amerikai kereskedelem előtt. Ez nagy győzelem lenne mindkét ország számára."

A Fehér Ház egyik tisztviselője szerint az amerikai vámintézkedés három elemből áll: egy 10 százalékos kölcsönös alapvámból, egy 20 százalékos pótlólagos vámból, amelyet Trump Kínával, Mexikóval és Kanadával szemben vezetett be a fentanil-beáramlással kapcsolatos vádak miatt, valamint a Trump első elnöki ciklusában kivetett 25 százalékos kínai importvámokból.

A kétoldalú egyeztetések hétfőn kezdődtek Londonban, azt követően, hogy Trump és Hszi Csin-ping telefonbeszélgetése feloldotta a Genfben született megállapodás körüli patthelyzetet. Peking és Washington május közepén Genfben állapodott meg a kínai importra kivetett 145 százalékos amerikai, illetve az amerikai importra kiszabott 125 százalékos kínai vámtarifák 90 napos felfüggesztéséről és a tárgyalások folytatásáról.

Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter kedden, a londoni tárgyalássorozat második napján elmondta: sikerült olyan keretrendszer létrehozásáról megállapodásra jutni a kínai küldöttéggel, amely elvezethet Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök múlt heti telefonbeszélgetésén elért konszenzus végrehajtásához.

(MTI)