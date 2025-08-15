Külföld, Háború :: 2025. augusztus 15. 14:10 ::

Hezbollah-vezető: ha Libanon ellenünk fordul, nem lesz jövője

Libanon jövője veszélybe kerülhet, ha az állam szembeszáll a Hezbollahhal vagy megpróbálja felszámolni - mondta Náim Kászem, a siíta radikális szervezet vezetője egy pénteken sugárzott televíziós beszédben.

A Hezbollah szerint az ország destabilizálásához vezethet a kormány azon terve, amely az Egyesült Államok támogatásával az állam erőszakmonopóliumát kívánja visszaállítani. Kászem hangsúlyozta: a fegyverek leadásáról csak akkor lehet szó, ha Izrael beszünteti a támadásokat és kivonul a Dél-Libanonban elfoglalt területekről.

"Ez a mi közös hazánk: vagy együtt, méltóságban élünk, és közösen erősítjük az ország szuverenitását, vagy ellenünk fordulnak, szembeszállnak velünk, és megpróbálnak eltörölni minket, de akkor Libanonnak nem lesz jövője" - fogalmazott.

A kabinet múlt héten döntött úgy, hogy fegyvereket kizárólag állami biztonsági erők birtokolhatnak. A lépés élesen ütközik a Hezbollah érdekeivel, amely az elmúlt két évben súlyos katonai veszteségeket szenvedett: Izrael célzott akciókban megölte előző vezetőjét és a szervezet több mint ötezer harcosát, fegyverarzenáljának jelentős részét pedig megsemmisítette.

Kászem azzal vádolta a kormányt, hogy "amerikai-izraeli megrendelésre" próbálja felszámolni az "ellenállást", még akkor is, ha ez belső konfliktushoz vezethet. Ugyanakkor jelezte, hogy a Hezbollah és szövetségese, az Amal Mozgalom egyelőre elhalasztja a tömegtüntetéseket, amíg esélyt látnak a politikai rendezésre.

"Ha azonban rákényszerítenek bennünket a szembenállásra, mi készen állunk. És akkor az utcai tiltakozások az egész országra ki fognak terjedni, és az amerikai nagykövetséget is elérik" - figyelmeztetett.

A Hezbollah 2023 októberében fegyveres támadásokat indított izraeli állások ellen a déli határ mentén, a Gázában harcoló Hamász palesztin terrorszervezet iránti szolidaritásként.

(MTI)