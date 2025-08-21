Külföld, Háború :: 2025. augusztus 21. 16:04 ::

Litvánia repüléstilalmi zónát hoz létre a fehérorosz határnál

Litvánia október 1-jéig repülési tilalmat rendelt el a Fehéroroszországhoz közeli határtérségben, miután több alkalommal is pilóta nélküli gépek hatoltak be az ország légterébe - közölte csütörtökön a NATO-tagállam védelmi minisztériuma.

A döntésre a biztonsági helyzet, a lakosságot érő fenyegetések, valamint a polgári légiközlekedést veszélyeztető légsértések miatt volt szükség; az intézkedés lehetővé teszi, hogy a litván fegyveres erők gyorsabban reagáljanak a légtérsértésekre - áll a tárca szóvivőjének közleményében. A minisztérium ugyanakkor nem pontosította, a 679 kilométer hosszú közös határ mely szakaszán és mekkora területre vonatkozik a korlátozás.

A bejelentés egy nappal azután történt, hogy Lengyelországban orosz drón zuhant le egy mezőn, amit a varsói védelmi miniszter provokációnak nevezett.

(MTI)