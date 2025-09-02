Külföld, Háború :: 2025. szeptember 2. 17:10 ::

Putyin: Oroszország soha nem ellenezte Ukrajna EU-csatlakozását

Moszkva soha nem ellenezte Ukrajna esetleges európai uniós csatlakozását - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden Pekingben. Hozzátette azt is: lehetséges a konszenzus elérése Oroszország és Ukrajna biztonságának garantálásáról.

A kínai fővárosban tett látogatása során az orosz államfő tárgyalást folytatott Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. A találkozóról készült televíziós felvételek szerint elmondta, hogy 2022-ben Oroszország kénytelen volt reagálni "a nyugati országoknak a NATO segítségével tett próbálkozására", arra, hogy "az egész posztszovjet térséget magukba olvasszák".

"Ukrajna EU-tagságát illetően soha nem emeltünk kifogást, a NATO viszont más kérdés, ez elfogadhatatlan lenne számunkra" - szögezte le.

A találkozó során Putyin azt is hangsúlyozta, hogy semmi alapjuk nincs azon vádaknak, miszerint Oroszország a jövőben támadást tervezne az Európai Unió tagállamai ellen.

"Az európai vezetők állításai, miszerint Oroszország támadást szervez és egy napon tovább nyomulna Európába, horrorfim-történetek, és csak folyamatos hisztériát keltenek" - fogalmazott.

"Úgy gondolom, hogy egy észszerűen gondolkodó ember számára ez egyértelmű provokáció és teljes képtelenség. (...) Oroszországnak soha nem volt, nincs, és nem is áll szándékában megtámadni senkit" - jelentette ki.

Az orosz elnök hozzátette, hogy augusztus 15-én, az alaszkai csúcstalálkozón megvitatta Ukrajna biztonságát Donald Trump amerikai elnökkel.

Fico, aki egyetlen európai vezetőként vesz részt a győzelem napi pekingi parádén, úgy fogalmazott, hogy Szlovákia a kapcsolatok normalizálására törekszik Moszkvával, és a két országnak "lehetőségeket kell keresnie az együttműködés elmélyítésére és kiszélesítésére".

A szlovák miniszterelnök azt is kijelentette, hogy hamarosan esedékes találkozójuk alkalmával fel fogja hívni Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök figyelmét arra, hogy az energiainfrastruktúra elleni támadások elfogadhatatlanok.

